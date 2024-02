Frågan om ett förbud mot att lämna reserven ska utredas – men inte just nu, säger försvarsminister Häkkänen

Frågan om ett förbud mot att lämna försvarsreserven ska utredas i något skede, men det är inget som brådskar. Det säger försvarsminister Antti Häkkänen till Yle.

Det är problematiskt om ett par tusen reservister varje år lämnar försvarsreserven och övergår till civiltjänst, säger Antti Häkkänen (Saml).

Att ett förbud mot att lämna reserven nu är på tapeten förklarar han med att frågan aktualiserats av en läsarfråga i en lokaltidning. Häkkänen sa i torsdags i en intervju med tidningen Kyrönmaa att han vill ändra lagstiftningen för att förhindra att reservister skriver ut sig ur reserven.

– Det är inte ett centralt projekt för regeringen, men visst är det lite problematiskt, säger han på fredagen till Yle.

– Om man inte gör sin värnplikt eller avstår från den så är det inte till nytta för Finlands försvar. Det är var och ens egen sak att avgöra det, men jag uppmuntrar alla finländare till att uppfylla den försvarsplikt som finns inskriven i grundlagen för oss alla.

”Reserven är central”

När allt fler unga män och också unga kvinnor lockas att göra militärtjänst har vi ett trovärdigt försvar, säger Häkkänen.

Försvarsministern framhåller att ingen annan kommer att försvara oss. Han säger att Finland även i Nato är känt för att ha hög försvarsvilja.

– Därför är militärtjänstgöringen och reserven en alldeles central fråga, även inom Nato.

När Häkkänen får frågan om ett förbud mot att lämna reserven skulle gälla alla reservister ser han road ut och säger att vi får se om den här frågan nu avancerar.

”Finns inget krut”

Under våren finns det inget krut för det här, säger Häkkänen som svar på en fråga om tidtabellen och hurdana ändringar i lagstiftningen ett förbud skulle kräva.

Att frågan har aktualiserats har ändå fått en del reservister att göra slag i saken: Under de första dagarna i februari har det lämnats in över 200 ansökningar om att överföras från försvarsreserven till kompletterande tjänstgöring, alltså civiltjänstens motsvarighet till reserven, uppger direktör Mikko Reijonen vid Civiltjänstcentralen.

Att mer än 200 reservister under två dagar lämnat in en ansökan om att lämna reserven och överföras till civiltjänsten är en stor siffra jämfört med att antalet ansökningar under hela januari var 255.