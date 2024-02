Eduard Hallberg hade allt upplagt för en JVM-medalj – i andra åket gick allt på tok

Norrmannen Jarl Magnus Riiber tog sin nionde seger i världscupen i nordisk kombination. Bakom Riiber blev landsmannen Jörgen Gråbak tvåa och österrikiska Johannes Lamparter trea.

För finsk del var Eero Hirvonen bäst i backmomentet, där han slutade 19:e. Hirvonen var också starkast bland de blåvita i skidmomentet där han slutade på en 6:e plats. Ilkka Herola lyckades inte i backmomentet där han blev 35:e, och i skidmomentet klev han upp några platser till en 25:e plats med en 2,27.5 minuters marginal till tätplatsen.

7,5 km nordisk kombination, Seefeld

1. Jarl Magnus Riiber NOR 18.40,6

2. Jörgen Gråbak NOR +38,1

3. Johannes Lamparter AUT +48,5

4. Johannes Rydzek GER +1.01,2

5. Jens Lurås Oftebro NOR +1.02,6

6. Eero Hirvonen FIN +1.02,7

7. Stefan Rettenegger AUT +1.02,8

8. Matteo Baud FRA +1.16,0

25. Ilkka Herola FIN +2.27,5

32. Wille Karhumaa FIN +3.01,3

42. Otto Niittykoski FIN +4.03,9

51. Jesse Pääkkönen FIN +5.03,3