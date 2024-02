UMK24: Käärijä, Erika Vikman, KUUMAA och Benjamin tar över UMK-scenen under lördagens jätteshow

Tävlingen för ny musik kulminerar på lördagen i Yles UMK24-evenemang och -show på Nokia Arena i Tammerfors. På UMK-scenen kommer vi att få se ett öppningsnummer av KUUMAA och Benjamin, samt Käärijäs och Erika Vikmans explosiva mellanshow.

Lördagens UMK-show har vuxit till arenastorlek och nu har öppnings- och mellannumren publicerats. Kvällen inleds av fjolårets UMK-artister, den finländska popmusikens ”Young royals” KUUMAA och Benjamin och deras episka gemensamma show. I showens mellannummer tar fjolårets vinnare Käärijä och UMK-legenden Erika Vikman över scenen i ett massivt gemensamt nummer.

"Det känns jättehäftigt att återvända till UMK-scenen där allt fick sin början", säger Käärijä. "Med två unika personligheter på en och samma scen blir det garanterat en oförglömlig show."

"Det är en stor ära att få återvända till UMK-scenen nu då UMK är större än någonsin", säger Erika Viman. "Mitt uppträdande med Käärijä kulminerar i det som förenar oss: vår galenskap och vår kärlek till underhållning. Jag kan lova er att det kommer att bli ikoniskt!"

Bandet KUUMAA har blivit enormt populärt efter fjolårets UMK-show och bandets UMK-låt Ylivoimainen från år 2023 var bland annat fjolårets mest spelade radiolåt. I KUUMAS öppningsnummer uppträder också fjolårets UMK-artist Benjamin, som i år är en av programledarna för UMK.

"Känslorna växlar mellan nostalgi och spänning under övningarna, och det har varit härligt att återse det bekanta produktionsteamet. Fjolårets UMK var en oförglömlig resa för oss, så det är en stor glädje att göra en slags återkomst till UMK, vars omfattning nu är ännu mer ambitiös", säger Johannes Brotherus, solist för KUUMAA. "Benjamin är en otrolig artist som vi har äran att klättra upp på scenen med för första gången. Ni kan förvänta er en spektakulär kollision och union mellan flera musikaliska världar; en sällan skådad show av oss."

”Det känns alldeles fantastiskt att bli bjuden tillbaka till Finlands häftigaste och största musikprogram!” kommenterar Benjamin. "Det är en stor ära att få uppträda och i år också bära upp programmet i rollen som programledare. Den mest spännande delen är nog showens öppningsnummer, eftersom det kommer att bli den största och finaste UMK-öppningen någonsin skulle jag våga påstå!"

UMK på tio språk

Yles UMK-sändning kan följas med referat på finska, svenska, engelska, ryska, nordsamiska, enaresamiska, ukrainska och teckenspråk. Den finskspråkiga kommentatorn är som tidigare Mikko Silvennoinen och som svenskspråkiga kommentatorer fortsätter Johan Lindroos och Eva Frantz. För det engelskspråkiga referatet står UMK:s redaktör för webb och sociala medier Jaakko Oleander-Turja, för nordsamiska Linda Tammela och för enaresamiska Heli Huovinen. Galyna Sergeyeva refererar på ukrainska.

Teckenspråksutbudet har utvecklats i år. Som kommentatorer ser vi Miguel Peltomaa (låtarna), Silva Belighti (finskt teckenspråk) och Robin Hänninen (finlandssvenskt teckenspråk). Novosti Yles redaktör Levan Tvaltvadze refererar på ryska.

Utöver Yles sändningar visas UMK nu för första gången på baltiska TV3 och som tidigare på den spanska kanalen TenTV och den holländska kanalen OUTtv. OUTtv-sändningen, som refereras av Krista Siegfrieds, kan utöver i Nederländerna också följas i Sverige, Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien och Israel.

Dessutom har UMK24-sändningen programtextning på finska som är riktad till döva personer och personer med nedsatt hörsel. Programtextningen kan förstås också användas av alla som inte kan hålla ljudet påslaget under sändningen.

UMK24-showen och -evenemanget den 10 februari på Nokia Arena i Tammerfors

Vinnaren av Tävlingen för ny musik utses den 10 februari 2024 på UMK24-evenemanget på Nokia Arena i Tammerfors. Direktsändningen av UMK-showen ses och hörs direkt på Yle TV1, Yle Arenan, YleX och Yle X3M.

Du kan rösta på din favorit i UMK den 10 februari under direktsändningen efter att alla låtar har uppförts. Du kan rösta kostnadsfritt via yle.fi-appen (https://sovellus.yle.fi/) och avgiftsbelagt genom att skicka ett textmeddelande eller ringa till numret för omröstning. Intäkterna från den avgiftsbelagda omröstningen används i Näsdagens samarbetsorganisationers projekt i utvecklingsländer under åren 2025–2027. Du kan rösta flera gånger.

UMK-omröstningen är en nationell omröstning. Det går att rösta utomlands med appen om du har en Yle-profil. Telefonröstningen fungerar endast i Finland.

Valet av UMK24-vinnaren och Finlands representant i Eurovisionen påverkas till 75 procent av publikens röster och till 25 procent av den internationella juryns poäng.

Detaljerade instruktioner för omröstningen och nummer för omröstningen finns här.