Här är årets Grammy-vinnare – What Was I Made For är årets låt

Miley Cyrus, Billie Eilish och Taylor Swift är några av dem som vann pris för fjolårets bästa musikinsatser.

Den årliga Grammy Awards-galan gick av stapeln för 66:e gången i natt och pris delades ut till de bästa musik- och videoprestationerna under perioden 1 oktober 2022 till 15 september 2023.

Miley Cyrus vann sin första Grammy-statyett för bästa poplåt för sin låt Flowers och Taylor Swift gick inte helt oväntat segerlös ur tävlingen och kammade hem priset för bästa popalbum för Midnights.

Förra årets storfilm Barbie vann pris för både filmens soundtrack (Barbie: The Album) och Billie Eilish låt What was I made for, som också tog hem segern för bästa låt. För Sveriges del blev det en vinst för kompositören Ludwig Göransson som vann pris för filmmusiken till Oppenheimer.

Singer-songwritern SZA var nominerad i nio kategorier och vann pris för R&B låten Snooze och albumet SOS, som toppade Billboardlistan i hela tio veckor i rad.

Rockbandet Paramore vann pris i två kategorier, för albumet This Is Why och i kategorin Best Alternative Music Performance för låten med samma namn.

Galan hölls i Los Angeles och vinnarna utses av domarna i The Recording Academy.

