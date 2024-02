Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Slutkandidaterna Pekka Haavisto och Alexander Stubb möts i Svenska Yles svenskspråkiga debatt i kväll

Med mindre än en vecka kvar till presidentvalets andra och avgörande omgång möts slutkandidaterna Pekka Haavisto och Alexander Stubb i Svenska Yles svenskspråkiga debatt i kväll.

Teman som hittills fått ganska lite utrymme i valrörelsen, som till exempel klimatförändringen och Finlands relation till Kina, behandlas under debatten.

Följ debatten på Yle Fem och Arenan med start klockan 19.55.

Runebergsdagen

I dag firar vi Runebergsdagen! Runebergsdagen firas till minne av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg och som traditionen bjuder görs det med runebergstårtor. I Borgå, där Runeberg bodde största delen av sitt liv, ordnas bland annat ett fackeltåg genom staden.

Testa hur bra koll du har på Runeberg i Svenska Yles quiz.

Grammy-vinnarna korades i natt

I natt stod det klart vilka artister som vann pris för sina musikinsatser i Grammys. Förra årets storfilm Barbie vann pris för både filmens soundtrack och Billie Eilish låt What was I made for, som också tog hem segern för bästa låt.

Miley Cyrus vann sin första Grammy-statyett för bästa poplåt för låten Flowers. Taylor Swift gick inte helt oväntat segerlös ur tävlingen och kammade hem priset för bästa popalbum och Album of the year för Midnights.

Läs mer om vilka artister som vann pris i årets Grammy Awards.

Finländsk film gjorde succé världen över – ändå förlorar branschen nästan miljonbelopp i statligt stöd

Lasse Saarinen, direktör på Finlands filmstiftelse, svarar på kritiken som riktats mot filmstiftelsen.

I en artikel av Svenska Yle säger filmskaparen Sawandi Groskind att Saarinen skulle ha sagt att Undervisnings- och kulturministeriets finansiering av filmstiftelsen bygger på publiksiffror, och att experimentell film ofta inte får stöd för att man inte kan garantera biobesök.

Det här säger Saarinen att inte stämmer. Enligt honom är det fråga om något slags missförstånd i kommunikationen.

– Ministeriet övervakar inte på något sätt vad vi gör med anslagen, så länge vi följer filmlagen, säger Lasse Saarinen.

Svårt att få tandvård på svenska i Esbo

Inom ett tvåspråkigt välfärdsområde har man rätt till vård på svenska, men för Esbobon Jenny Nylund har det varit svårt att få en tandläkartid på svenska för sitt barn. Välfärdsområdet bekräftar att det finns brister i servicen på svenska, och på personal överlag.

– Vi har svårigheter med att rekrytera både när det gäller tandläkare, tandskötare och tandhygienister. Ännu svårare är det att hitta sådana som dessutom kan svenska, säger Benita Öberg, som är servicelinjedirektör för svenskspråkiga tjänster inom Västra Nylands välfärdsområde.

Vädret är i dag är på många håll mulet och det kan snöa i landets södra och mellersta del.

I landets södra del blir det mulet och lokalt lätt snöfall. Temperaturerna rör sig mellan -2 och -9 grader.

Mest mulet och lokalt snöfall i landets mellersta del, Norra Österbotten och Kajanaland. Det är mellan -3 och -10 grader.

I Lappland väntas växlande molnighet och mest uppehåll och temperaturer mellan -7 och -20 grader.