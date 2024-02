New York står värd för finalen vid fotbolls-VM 2026 – öppningsmatchen spelas på Azteca

VM i fotboll för herrar 2026 avslutas på New York New Jersey Stadium i USA. Fifa har slått fast spelorterna för samtliga matcher i turneringen som inleds på första trefaldiga värdstadion Azteca i Mexiko.

New York den 19 juli 2026.

Det är spelplatsen och datumet för VM-finalen i fotboll år 2026 meddelar det internationella fotbollsförbundet Fifa.

Matchen spelas på New York New Jersey Stadium, som ligger på New Jersey-orten East Rutherford cirka 10 kilometer från New York.

Samma stadion är hemvisten för amerikanska fotbollens NFL-klubbar New York Giants och New York Jets.

Anläggningen är byggd år 2010 och fick stå värd för NFL-finalen Super Bowl år 2014.

Fotbollens Copa America spelades i USA år 2016 och finalen mellan Chile och Argentina gick av stapeln på denna stadion. Lionel Messi och hans Argentina föll på straffar inför 82 000 åskådare.

VM-rekord för Azteca

Azteca den 10 juni 2026.

Inledningsmatchens på VM kommer att spelas på Azteca i Mexico City. Det blir första gången ett stadion har stått värd för tre olika VM.

De tidigare var VM åren 1970 och 1986 som båda hölls i Mexiko.

Kommande VM spelas på totalt 16 orter, varav elva i USA, tre i Mexiko och två i Kanada.

Totalt spelas 104 matcher i turneringen som för första gången inkluderar hela 64 lag.