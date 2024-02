Åbobon Mats Lillhannus om Grammybelönade skivan: ”Fint att finländsk, nutida musik uppmärksammas så här”

Musikvärldens motsvarighet till Oscarsgalan, Grammy Awards, utsåg en finländsk körskiva till årets bästa körverk.

Helsingfors Kammarkör och musikensemblen Uusinta Ensemble kan nu titulera sig Grammyvinnare efter att deras skiva Reconnaissance kammade hem en statyett i kategorin ”bästa körverk” under veckans Grammygala i Los Angeles.

Skivan gavs ut i juni 2023.

Åbobon och tenoren Mats Lillhannus är en av sångarna i Helsingfors kammarkör och han är mycket glad över utmärkelsen.

– Det är jättefint och roligt att vår skiva uppmärksammas på det här sättet. Särskilt roligt är det att finländsk nutida musik och Kaija Saariahos kompositioner uppmärksammas, säger Lillhannus.

Bildtext Tenoren Mats Lillhannus (arkivbild).

Skivan Reconnaissance är en retrospektiv samling av det Kaija Saariaho hann skriva för kör, och nästan alla hennes körverk finns med på skivan.

Vissa delar av repertoaren sätter verkligen sångarna på prov, menar Lillhannus, medan andra stycken är mer rakt på sak.

– Det är eteriska och skira tongångar och inuti allt det här finns en oerhört fascinerande komplexitet där lyssnaren kan upptäcka nya harmonier och ingredienser. Om man känner Saariahos musik blir man inte besviken, förklarar Lillhannus.

Själva skivan spelades in under några dagar, men repertoaren var bekant i och med att kören har uppträtt med samma repertoar under en serie konserter.

Dirigent är körens konstnärliga ledare Nils Schweckendiek - han är bland annat professor i körledning och dirigering vid Sibelius-Akademin.

– Han är oerhört kunnig och hör precis allt som händer i den mest komplexa musiken. Samtidigt är han en väldigt mänsklig dirigent, säger Lillhannus.

Chefen för det svenska skivbolaget BIS, Robert von Bahr, var på plats och tog emot Grammystatyetten.