Hela Täktom håller tummarna för Ellinor Nordman i The Voice of Finland

Hangöbon Ellinor Nordman sjöng Frida Anderssons Drömlänges i första tv-sända uttagningen i årets The Voice of Finland. Hon gick vidare och syns i tv-rutan nästa gång i mars.

Ellinor Nordman från Hangö är 20 år och har inte stått på scen annat än i skolan och valdes direkt in i stjärncoachen Maija Vilkkumaas lag.

– Det var en så fullspäckad dag före inspelningen av första deltävlingen. Det var svårt att ta in allt och jag var jättenervös, skrattar Ellinor Nordman två veckor efter The Voice of Finland-premiären i januari.

Ellinor Nordman från Hangö vidare i The Voice of Finland 10:51

Nu går hon vidare i en av Finlands största musiktävlingar där man letar efter kommande sångstjärnor för den finländska musikvärlden.

– I mars syns jag i tv nästa gång. Före det hinner jag vara nervös, lugna ner mig och bli nervös igen, säger Ellinor.

Följande utmaning är The Battle, där Ellinor duellerar mot en av lagkamraterna i Vilkkumaas lag. Förlorar hon duellen så har de andra coacherna möjlighet att välja in henne i sitt lag. Gör ingen det så är äventyret över för Ellinor Nordmans del.

Någon måste alltid förlora

Ellinor Nordman har ingenting emot att tävla i musik. Det var hennes kompis som anmälde henne till tävlingen och i somras fick hon veta att hon är uttagen till tv-showen

– Jag skulle inte själv tagit mig friheten att anmäla mig. Men jag är glad att min kompis gjorde det och mina vänninor tror på mig nu, säger Ellinor.

Själva tävlingsmomentet är bara bra, menar hon. Det får henne att verkligen vilja göra sitt bästa.

Hägrar gör förstås de livesända finalprogrammen i april. Men om hon inte kommer så långt så har erfarenheten varit fin.

– Det är redan bra att jag kommit så här långt, säger Ellinor. Tävlar man så är det alltid någon som förlorar.

Att sjunga på svenska

För Ellinor Nordman var valet av första tävlingslåt enkelt.

– Jag är inte så bra på finska och för att vara mig själv på scenen så valde jag att sjunga på mitt eget modersmål, berättar Ellinor.

Hon har följt Ekenäsbördiga sångerskan Frida Andersson länge och gillar Fridas musik, så valet av låten Drömlänges var ganska självklart för Ellinor.

– Det kan ju vara helt bra att sjunga på svenska. Jag är den enda som gör det och säkert minns en del av publiken mig just för den sakens skull, säger hon.

Förutom äventyret med The Voice of Finland, hur ser Ellinor Nordmans framtidsplaner ut när det gäller musiken?

– Jag har börjat skriva på egna låtar, men ännu inte kommit så långt. Men det skulle vara jätteroligt att uppträda med eget material för en stor publik.

Just nu är framtidsplanerna för 20-åriga Ellinor lite oklara. Hon bor och lever både i hemstaden Hangö och hos vänner i huvudstadsregionen.

– Men oberoende av vad jag studerar och börjar jobba med så kommer musiken att ha en stor plats i mitt liv. Jag vill sätta ihop ett eget band och stå på flera scener härefter, säger Ellinor Nordman.