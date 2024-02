Kvanthopps sju färger: Grönt är skönt, från vårens skira blad till St Patrick – men också avund, gift och sjösjuka

Grönt är naturens färg nummer ett. Beror det på att växterna älskar grönt? Nej, grönt är färgen på ljuset de inte vill ha, så de reflekterar bort det. Men vi gillar ju det ändå.

Kvanthopps serie om regnbågens färger: Grönt är skönt 34:25

Början av februari är den tid på året då det är som allra kallast, enligt långtidsstatistiken. Därför passar det ju särskilt bra att ägna det här avsnittet åt färgen grönt, för löftet om våren finns redan i luften.

Grönt är den dominerande färgen inom växtriket, tack vare klorofyll, pigmentet som ansvarar för fotosyntesen i växterna. Och det här gör ju grönt till något av symbolen för själva livet på jorden. Men varför är klorofyll grönt och inte svart, som ju absorberar ljus ännu bättre?

Bild: Pavlo Vakhrushev grönt

Också vi människor kan bli gröna, åtminstone metaforiskt, av avund, och av sjösjuka. Teaterfolket, åtminstone i vissa delar av världen, tycker inte om att man klär sig i grönt på scenen, varför nu det då?

Men frågar man irländarna så finns det såklart ingen skönare färg än grönt, St Patricks egen färg. Och grönt ljus betyder ju framåt!

Det här och många andra nyanser av grönt, som ju är skönt, i veckans Kvanthopp.

Behovet av att se grönt

Atacamaöknen i Chile är antagligen den plats på jorden som mest påminner om planeten Mars. Landskapet som öppnade sig framför mig när jag stod på toppen av berget Cerro Paranal och tittade ut över öknen var… ja, tröstlöst, kargt och bländande vackert, i en och samma blick.

De steniga sluttningarna i förgrunden övergick i ett landskap av böljande kullar längre ned, med toner av rostrött, mångrått och brunt, som levrat blod. Längre fram, mot utkanten av synfältet, skiftade kullarna i blått.

Det är allt väldigt exotiskt, och det tar en stund av betraktande innan man inser vad det är som gör det så exotiskt. Det är inte det man ser, det är det som fattas från bilden, nämligen det gröna.

Ingenstans, så långt man kan se, syns det minsta lilla grönska. Det finns en ”vinterträdgård” här, inomhus i astronomernas inkvartering, ”La Residencia”. För att man ens ska få se lite grönt mellan skiften.

Men det är ändå inte tillräckligt för att balansera upp allt det här monokroma i det omgivande landskapet. Så astronomerna som jobbar vid observatoriet i Paranal har en regel: de får inte tillbringa mer än tio dygn i streck här. Sedan måste de åka till huvudstaden Santiago de Chile med dess gröna parker och gräsmattor.

Bildtext Utsikt från berget Cerro Paranal, där Europeiska sydobservatoriet (ESO) har sina stora teleskop. Inte så mycket som ett strå av grönt så långt ögat kan se. Bild: Marcus Rosenlund chile,atacamaöknen,paranal

Det är nämligen inte bara en estetisk grej. Vi människor har ett medfött behov att se grönt. Vår art har uppstått på Afrikas gräs- och trädklädda slätter, i skogarna och på savannerna. Vi blir fysiskt och psykiskt illamående om vi inte får se grönt omkring oss, ens då och då.

Det finns en hypotes kring någonting kallat biofili, som fokuserar på den medfödda kopplingen mellan människor och natur. Begreppet biofili sträcker sig bortom bara färgen grön, det handlar överlag om vår känsla av samhörighet med allt levande. Men ett viktigt spår här handlar just om de psykologiska och fysiologiska effekterna av exponering för grönområden – eller avsaknaden av sådana.

Flera studier visar klart och tydligt att vistelse i naturen eller till och med bara att ha utsikt mot grönska kan ha positiva effekter på ens mentala välbefinnande och stressnivåer. Att omge sig med grönska bidrar till förbättrat humör, bättre fokus och minskade känslor av mental trötthet. Stadsmiljöer med begränsade grönytor förknippas på motsvarande sätt med högre nivåer av stress och en allmän känsla av att vara trött i huvudet.

Inom stadsplaneringen och arkitekturen läggs det därför numera en växande tonvikt på att planera in grönområden och naturliga element i stadsmiljön för att förbättra invånarnas mentala och fysiska välbefinnande.

Det här må låta som någonting ganska självklart, men som ett barn av sjuttiotalet kan jag intyga att det inte alltid har varit så här i våra förorter och kontorskvarter.

Grönt, färgen med de flesta betydelserna

Dagens tema är alltså grönt. Vad är det då, strikt taget? Faktum är att grönt, i ännu större utsträckning än de andra färgerna, inte är en färg så mycket som det är ett färgområde. Det finns en mängd olika färger med sinsemellan mycket olika karaktär som kan sorteras under ”grönt”. Allt från ljusgrön till mörkgrön, från grågrön till knallgrön och från blåaktigt grön till gulaktigt grön räknas dit.

Det här är faktiskt någonting som gäller inom de flesta språk: ordet för grön omfattar ett betydligt större färgområde än till exempel orden för gul och röd. Och gränserna mellan färgområdena är väldigt flytande, de varierar med situationen och individen och kan förändras över tiden.

I det standardiserade färgbeteckningssystemet NCS (Natural Colour System) som designers, arkitekter och annat industrifolk kör med, är grön en av sex elementarfärger. Det definieras då som den färg som inte har någon visuell likhet med de övriga elementärfärgerna gult, rött, blått, vitt eller svart.

Grundfärgerna som vi lärde oss i skolan, rött, gult och blått, inkluderar ju inte grönt, men det var ju lite magiskt när man insåg att gult plus blått blir grönt. En aha-upplevelse var det åtminstone.

Bildtext RGB-färgmodellen används bland annat av tillverkare av bildskärmar och digitalkameror, medan CMYK används inom tryckeribranschen. Bild: Victoro RGB

I det så kallade RGB-systemet som till exempel tillverkare av bildskärmar använder, är grön en av de tre primärfärgerna – rött, grönt och blått – men exakt vilken grön färg som avses kan variera mellan olika tillämpningar och tillverkare.

Det är hur som helst säkert på sin plats att påminna lyssnaren också i det här avsnittet, att färger överlag inte omfattas av någon universell vetenskaplig standard. De är, strikt taget, bara som våra hjärnor inbillar sig dem. Trädens gröna blad är inte gröna på riktigt, grönt är bara färgen på det ljus som bladen reflekterar bort. Färgen som bladen inte vill ha, liksom.

Och det finns inga skarpa gränser mellan färgerna, spektrumets färger flyter alla in i varandra utan några sömmar.

Men okej, det enfärgade ljus som vi kallar grönt ligger inom ett specifikt område av våglängder, också om det inte alltid råder enighet om det heller. Grönt sträcker sig i stort sett mellan cirka 490 och 575 nanometer. Ljus med längre våglängd än så ger gul färg, och våglängderna på den kortare sidan av grönt ger cyan eller blått.

Sedan är det också så att ljusstrålning med bara en våglängd (monokromatiskt ljus) bara förekommer i specialfall, som till exempel i regnbågen. Oftast är det en blandning av många olika våglängder som får oss att se en grön färg, blått och gult till exempel.

Men så där som tumregel, när ett genomsnittligt öga nås av monokromatiskt ljus med en våglängd kring 540 nanometer, tolkar den typiska hjärnan det som en grön färg. Det är just i det här våglängdsområdet som det mänskliga synsinnet är som allra känsligast. Alltså där som ögat uppfattar mest ljus i förhållande till strålningens energi.

Ögat är som känsligast för grönt

Våra ögon har alltså tre typer av så kallade tappar, de där syncellerna som är känsliga antingen för rött, blått eller grönt. Och grönt är den färg där känsligheten är som allra störst.

Vad beror det här på då? Jo, det har med vår evolution att göra. Vårt visuella system har utvecklats till att vara särskilt lyhört för de färger som är förknippade med vegetation. I skogarna och på savannerna, där som vår art utvecklades, var det avgörande för överlevnaden, det här med hur bra vi var på att identifiera variationer i gröna nyanser. Det fanns ju väldigt många hungriga och giftiga saker som lurpassade där i det gröna, med bra kamouflagefärg.

Men ännu i dag tycker vi ju om att göra skillnad mellan försommarens skira grönska som senare övergår till spenatgrönt, det tycker vi ju fortfarande om att skilja mellan.

Numera är det ju få av oss som vistas på savanner, och till och med skogar ser många allt oftare på bildskärmar än i verkligheten. Men det är just på grund av att våra ögon är utvecklade till att vara särskilt känsliga för växtlighetens gröna nyanser, som bildskärmarna i våra datorer och TV-apparater är uppbyggda så att det finns fler gröna subpixlar än röda eller blå.

Samma gäller våra digitalkameror. Deras sensorer består av en mosaik av röda, gröna och blå filter över enskilda pixlar. Och de gröna pixlarna är oftast fler än de röda och blå, just på grund av det mänskliga ögats speciella känslighet för grönt ljus.

Bildtext Varför är klorofyll grönt och inte svart, som ju är allra bäst på att absorbera solens ljus? Bild: ARTINUN PREKMOUNG grönt

Men varför blev det här? Varför är trädens blad gröna? Varför är gräset grönt? Varför är det inte någon annan färg? Varför inte svart? Svart är ju den färg som absorberar allra mest ljus. Den som har satt sig i en svart bil som har stått i solen en het sommardag, vet vad jag menar. Varför har naturen inte gått in för svart klorofyll?

Tja, det handlar om att solen avger massvis med energi. Det är möjligt att det från början helt enkelt inte fanns något behov att försöka fånga hela spektrumet, eller att det rentav inte var fördelaktigt att göra det. Ofta är för mycket sol ett mer akut problem än för lite. För mycket sol och värme kan torka ut växten. Det är möjligt att växterna behövde göra sig av med vissa våglängder för att inte stekas levande.

Och det optimala mönster som växterna har gått in för är att de suger i sig så mycket blått och rött ljus som möjligt – det är där som klorofyllet är som mest mottagligt. Det gröna ljuset reflekteras bort av bladen – till våra ögon, som får oss att tro att bladen är gröna.

Nej, det är de inte, som sagt, grönt är färgen som växterna inte vill ha.

Hur som helst, fotosyntesen i ett nötskal: den absorberade ljusenergin används sedan för att driva omvandlingen av koldioxid och vatten till glukos, som ger kemisk energi åt växten.

Grönt, muslimernas och irländarnas favoritfärg

Och med tanke på allt det här är det ju inte så konstigt att grönt ofta förknippas med natur, tillväxt och fertilitet. Det symboliserar förnyelse och naturens uppvaknande efter den långa vintern. Det här har fått många kulturer att koppla grönt till tur och välstånd. I islam är grönt en av de heliga färgerna, grönt betraktas som paradisets färg. Vilket är logiskt med tanke på att muslimerna traditionellt har bott i väldigt torra trakter där grönt bokstavligen innebär skillnaden mellan liv och död. Där det finns grönt, finns det ju vatten.

Irländarna förknippar i sin tur grönt med sitt skyddshelgon St Patrick och festdagen som infaller på hans dödsdag, St Patrick’s day, den 17 mars. Och varför är just grönt då St Patricks färg?

Nå, Irland är ju känt som ”den gröna ön” (the Emerald Isle) på grund av sina frodiga gröna landskap. Att de är så frodiga beror på Golfströmmen som ger Irland en riklig nederbörd och ett tempererat klimat.

Bildtext Irlands smeknamn, ”Den gröna ön”, kommer från det faktum att Golfströmmen ger Irland stora mängder regn och ett tempererat klimat. Bild: lev dolgachov grönt

St Patrick ska alltså enligt legenden ha använt treklövern, shamrocken, till att illustrera mysteriet med den heliga treenigheten, fadern, sonen och den helige ande, medan han utförde sitt uppdrag. Alltså att omvända irländarna till kristendomen.

Treklövern har varit en folklig symbol förknippad med St. Patrick och Irland ungefär sedan 1600-talet. De som levde i fattigdom ville pynta upp sig en aning när de gick för att fira St Patricks högtidsdag, och lyckligtvis växte det en lämplig utsmyckning överallt längs vägen till kyrkan.

Eller längs vägen till puben efteråt: Den irländska botanikern och prästen Caleb Threlkeld skrev en avhandling om Irlands inhemska växter 1726, där Threlkeld noterar: ”Denna växt [shamrocken] bärs av folket i sina hattar den 17 mars varje år”, sedan får vi en lång utredning om treklövern som symbol för den heliga treenighetens mysterium. Författaren avslutar med att anmärka på allt hålligång och all ”sprit i överflöd” (”debauchery” and ”excess in liquor”) som präglade den heliga dagen.

När irländska emigranter började flytta till USA på 1700-talet växte det inte alltid några shamrocks i New York eller Boston eller San Francisco dit de anlände. Så den gröna färgen fick representera treklövern som tema för St Patrick-festerna.

Chicagofloden färgas grön

Numera hör det till traditionerna på många håll att färga floderna gröna på St Patricks Day. Den mest kända, och floden där det hela började, är floden som flyter genom Chicago. Omkring 400 000 åskådare dyker upp varje år för att bevittna flodens smaragdgröna makeover. Traditionen har hur som helst ett ursprung som inte alls är relaterat till St Patrick's Day.

1961 var Chicagofloden svårt förorenad, och Chicagos borgmästare, Richard J. Daley, misstänkte att en stor del av avloppsvattnet hade sitt ursprung från någon viss källa. Så han gav order om att ett speciellt grönt färgämne skulle hällas i en del av floden för att avslöja källan till lortvattnet. Det här gav sedan Stephen Bailey, ordförande för St Patrick's Day Parade i Chicago och personlig vän med borgmästaren, den ljusa idén att färga hela floden grön.

Pulvret som man färgar floden med är de facto inte grönt, det är orange, och det är Chicagos rörmokares fackförening som har ansvaret för operationen. Den gröna färgen uppstår först när pulvret genomgår någon sorts kemisk reaktion med flodens vatten. Exakt hur det går till är såklart en noga bevarad hemlighet. Den officiella förklaringen är att det är leprechauns, de små irländska pysslingarna, som trollar vattnet grönt.

Bildtext Chicagofloden färgad grön för St Patrick's Day-festligheterna. Bild: Vichaya Kiatying Angsulee grönt

Men hurdana är då attityderna och uppfattningarna mer allmänt bland världens folk när det kommer till färgen grönt? Det varierar, men på det hela taget är grönt en färg med huvudsakligen positiva associationer.

I västvärlden, och speciellt i den anglosaxiska världen, är grönt turens färg, som casinon och liknande tycker om att odla i sin inredning. Och då är vi tillbaka i Irland igen – man talar om ”the luck of the Irish”. Intressant i och för sig, med tanke på hurdana motgångar Irland har haft under århundradena, med potatispesten på 1800-talet och hungersnöden som följde.

Den amerikanska dollarn har ju traditionellt också varit grön till färgen, dollarn kallas ibland för ”greenback” (grönrygg).

Men grönt kan också ha negativa konnotationer – grönt är ju avundsjukans färg. Man blir ”grön av avund”. Och sjukdom överlag associeras ofta med grönt. Inte minst sjösjuka och mera allmänt illamående, det sägs ju att man blir grön i ansiktet när man mår riktigt pyton. Men det är nog bara en metaforisk nyans av grönt, vår hy saknar den sortens pigment.

”Grön av avund”

Men ännu några ord om det där med att vara grön av avund. Varifrån kommer det? De gamla grekerna kan ha ett finger i spelet. Poeten Sapfo använde beskrivningar av svartsjuka eller avundsjuka med bilder som involverade färgen grön. Dessutom sades det att Hera, gudarnas drottning i den grekiska mytologin, bar en grön slöja när hon var avundsjuk eller svartsjuk – vilket hon ofta var. Inte så konstigt med tanke på Zeus rykte som kvinnokarl.

Ett annat möjligt ursprung till grönt som avundsjukans färg hittar vi hos William Shakespeare. I Othello beskriver karaktären Jago avundsjukan som ”det grönögda monstret”.

Även om man nu inte blir grön på riktigt när man är avundsjuk, så ser man ofta grönt om man blir så sjuk att man tas in på sjukhus. Grönt är en vanlig färg på operationssalens väggar, och på personalens kläder. Det här har sina praktiska orsaker.

Grönt är alltså komplementfärgen till rött på den så kallade färgcirkeln. Det innebär att grönt och rött förstärker varandras intensitet. De gröna väggarna i operationssalen kan hjälpa kirurgen att skilja mellan olika vävnader och vätskor under ett ingrepp. Blod syns bättre mot en grön bakgrund, helt enkelt.

Gröna ytor tenderar också att minimera ljusreflektion, vilket kan minska på belastningen för den kirurgiska personalens ögon medan de arbetar under operationssalens starka ljus. Det här hjälper till att maximera synligheten och minskar risken för ögontrötthet under långa kirurgiska ingrepp.

Där som kirurger gärna ser grönt medan de arbetar, verkar det vara lite annorlunda med skådespelare. Åtminstone i vissa länders teatertradition finns det en vidskepelse när det kommer till den gröna färgen. Gröna kläder är till exempel bannlysta från scenen i Frankrike och Quebec i Kanada. Den här vidskepelsen kan ha sitt ursprung i kopparoxiden som tidigare användes för att färga tyger gröna. Vi vet numera att kopparoxid är giftigt, och de skådespelare som bar sina kopparoxidfärgade kostymer direkt på huden blev ofta sjuka.

Bildtext Molière på sin dödsbädd, iklädd grönt, vilket sägs förklara det faktum att skådespelare på vissa håll i världen betraktar grönt som en otursfärg. Bild: Pierre-Auguste Vafflard Molière

En annan orsak till att skådespelare ibland betraktar grönt som en otursfärg har att göra med den franske dramatikern, regissören och skådespelaren Molière. Molière led av tuberkulos, möjligen från då han satt i fängelse som yngre för sina skulder.

Den 17 februari 1673 kollapsade Molière på scenen när han uppträdde i en föreställning av sin egen pjäs Le Malade imaginaire, Den inbillade sjuke. Trots att Molière hostade blod envisades han med att fullborda föreställningen.

Efteråt kollapsade han igen och fördes hem, där han dog några timmar senare, utan att ha fått de sista riterna eftersom två präster vägrade besöka honom medan en tredje kom för sent. Och vissa menar alltså att vidskepelsen om grönt som en otursfärg för skådespelare har att göra med de gröna kläder som Molière bar när han dog.

Men sedan finns det också sannolikt en förklaring i att skådespelare i antikens Grekland undvek grönt, eftersom föreställningarna skedde utomhus och om man klädde sig i grönt riskerade man att smälta in i den gröna bakgrunden av växtlighet.

Gröna oaser och teserveringar

Men för att det nu inte ska bli bara död och elände – grönt är ju som sagt en färg med huvudsakligen positiva associationer i kulturer världen över.

Grönt tros vara profeten Muhammeds favoritfärg och används ofta i islamisk konst, arkitektur och textilier. Grönt är också färgen för den muslimska högtiden Id al-Fitr, som markerar slutet på Ramadan.

Kineserna förknippar i sin tur ofta grönt med hälsa, välstånd och harmoni. Också i Japan associeras grönt med natur, ungdom och energi. Det är vårens och det pånyttfödda livets färg. Grönt är vanligt i traditionell japansk konst, och i trädgårdar, textilier och keramik. Teceremonin, en traditionell japansk ritual, äger ofta rum i en lugn grön miljö.

Bildtext Grönt är en vanlig färg inom den japanska teceremonin. Bild: nsnedza@gmail.com teceremonier

I modern tid har grönt också blivit förknippat med miljövärden och hållbarhet, och med den gröna rörelsen.

Slutligen, på det hela taget är den gröna färgen så universellt förknippad med positiva känslor som säkerhet, acceptans och idén om att gå vidare eller avancera, att det säkert föll sig naturligt att just grönt blev trafikljusets färg för ”gå” eller ”kör”. Jag borde säkert ha inlett veckans Kvanthopp-artikel med att säga det här, för nu är det stopp för den här veckan, paradoxalt nog.