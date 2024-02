Teater: Läkaren på Svenska Teatern granskar cancelkulturen i spretigt drama

Den brittiska stjärndramatikern Robert Ickes drama om läkaretik, makt och cancelkultur skildrar en läkares utsatthet inför ett drev på sociala medier.

Läkaren Ruth Wolff (Anna Hultin) leder ett prestigefullt forskningsinstitut som försöker bota demens och Alzheimers. Denna morgon är hon utvakad efter en sömnlös natt. Kvällen innan har hon tagit in en patient som egentligen inte hörde dit, en fjortonårig flicka som gjort en hemabort som gått fruktansvärt fel.

På morgonen finns det inget mer att göra. Flickan ligger knappt medveten på sitt sista då en katolsk präst (Niklas Åkerfelt) kommer till avdelningen. Han är ditsänd av flickans föräldrar för att ge henne sista smörjelsen, föräldrarna själva sitter på flygplan på väg hem och går inte att nå.

Ruth vägrar släppa in prästen då hon bedömer att prästens närvaro kunde störa patientens fridfulla sista timmar. Situationen eskalerar, patienten blir upprörd och avlider mitt under ett panikanfall. Under dagarna som följer växer incidenten till en skandal i offentligheten. En namninsamling på internet samlar tiotusentals underskrifter och den rasande nätmobben utpekar Ruth som skyldig.

Bildtext Skandalen blåses upp av intriger och politik på forskningsinstitutet som Ruth Wolff leder. Bild: Cata Portin Svenska Teatern,Anna Hultin,läkare,cancel culture,teaterkonst

Drevet går

Genom drevet håller Ruth fast vid att hon inte har något att be om ursäkt för och försöker sammanbitet tiga ihjäl den lavinartat växande historien. Skandalen drivs på av flickans katolska föräldrar som är förtvivlade över att hon dog utan syndernas förlåtelse – och av ambitiösa kolleger som anar chansen att ersätta Ruth på direktörsposten med svepskälet att skydda institutet från skandalen som får efterverkningar ända upp på regeringsnivå.

Under Svenska Teaterns tre timmar långa föreställning eskalerar situationen till allt mer extrema former med mordhot och anonyma trakasserier. Mediedrevet sätter en mångfald av identitetsfrågor i spel – kön, hudfärg, religion – men Ruth vägrar envist (eller principfast, skulle hon själv säga) hänvisa till sitt eget judiska ursprung eller identitet för att försvara sig.

Därmed får hon den otacksamma rollen att stå som måltavla för all kritik som kan riktas mot gammalvärldens förtryckande auktoriteter: vithetsnormen, läkarmakt, rasism.

Ruth blir ”cancelled”, helt enkelt. Trots sin formidabla medicinska kompetens tillbringar hon sina sista arbetsföra år hemma i trägården.

Bildtext När drevet går på internet finns det inget som Ruth (Anna Hultin) längre kan göra för att stoppa det. Bild: Cata Portin Svenska Teatern,Anna Hultin,läkare,cancel culture,teaterkonst

Uppdaterade identiteter

Dramatikern Robert Icke, som ses som ett av den brittiska dramatikens stora unga löften, har skrivit Läkaren utgående från en äldre pjäs, Professor Bernhardi från 1912 av Arthur Schnitzler. Upplägget i Professor Bernhardi är i stort sett det samma, en judisk läkare i Wien vägrar en präst tillträde till en kvinna som är döende efter en misslyckad abort, och det leder till ett antisemitiskt drev mot honom.

Icke har uppdaterat berättelsen och infört en bredd av nya identitetsmarkörer bland karaktärerna för att gestalta utsattheter, spänningar och uppgörelser i samhället idag. Pjäsen drivs fram av en ström av rappa replikskiften och en torr brittisk humor som skildrar det cyniska statusspelet inom denna medicinska superelit (särskilt skickligt gestaltat av Miiko Toivanen som den drivna men känslokalla rivalen Hardiman).

Svenska Teaterns uppsättning i regi av Saana Lavaste har flera starka kvaliteter, en effektiv scenbild där Anna Sinkkonens avskalade scenografi förmedlar en stämning av utsatthet.

Manuset innehåller en myckenhet av karaktärer och sidospår som tangerar den centrala handlingen och får berättelsen att kännas ofokuserad. Berättelsens stora problem är att då den centrala berättelsen, med en judisk läkare som utsätts för ett antisemitiskt drev år 1912, flyttas fram till idag så framstår drevet fortfarande som djupt orättvist. Hennes anklagare framstår som ohederliga eller förvirrade, medan huvudpersonen i sin ovilja att försvara sig verkar gåtfullt envis och självutplånande.

Det slutliga intrycket är av ett verk som begråter den framstående (om än klumpiga) vita människans öde i identitetspolitikens illvilliga tidevarv – tills pjäsen i slutscenerna försöker backa till en överslätande försoning som efter all Ruths offentliga förnedring känns rätt svårsmält.

Svenska Teatern: Läkaren. Av Robert Icke. Regi Saana Lavaste. På scen: Astrid Assefa, Antonia Atarah, Sonia Haga, Patrick Henriksen, Anna Hultin, Simon Häger, Nina Palmgren, Isabell Sterling, Miiko Toiviainen, Josef Törner, Niklas Åkerfelt. Översättning Hanna Åkerfelt. Dramaturg Nina-Maria Häggblom. Scenografi och kostym Anna Sinkkonen. Ljud Hanna Mikander. Ljus Petri Tuhkanen. Mask Joonas Lampi. Regiassistent Ikenna Anyabuike.