Lejonen vände efter tunga starten – inledde svenska EHT-turneringen med seger

Finland fick sämsta tänkbara start mot Schweiz, men sedan spelade laget upp sig. Laget vände till seger och fick medvind in i den svenska EHT-turneringen.

Finland har inte rosat marknaden under EHT-säsongen. Laget slutade trea i hemmaturneringen i november och samma placering blev det i Schweiz före jul.

I båda turneringarna lyckades Lejonen bara besegra Schweiz och i kväll var det dessa två lag som öppnade den svenska turneringen.

Och det blev finländsk seger även den här gången. I en tajt match drog Lejonen till slut det längre strået och vann med 4–2.

Tidigt underläge

Finland åkte på en rejäl kalldusch då Thierry Bader gjorde 1–0 för Schweiz redan efter en och en halv minut. De finländska backarna slarvade mycket i början av matchen och det utnyttjade Schweiz.

Men efter den svaga starten spelade Finland upp sig. Lejonen hade ett spelmässigt övertag och halvvägs in i matchen kom också kvitteringen. Emil Erholtz satte in 1–1 efter ett friläge.

Stark sista period av Lejonen

Och i sista perioden fick Lejonen verkligen utdelning för sin press. På fem minuter i mitten av perioden gick laget från 1–1 till 3–1. Först prickade Juha Jääskä in 2–1 och sedan sköt Oliwer Kaski in Lejonens tredje mål.

Schweiz fick in en reducering kort efer Kaskis mål men Finland hade kontroll på läget. Niko Huuhtanen punkterade matchen då han skyfflade in 4–2 då fem minuter återstod och gav laget medvind in till helgens matcher.

Turneringen fortsätter för Finlands del på lördg med match mot Tjeckien. Turneringen avrundas på söndag då Lejonen möter Sverige.