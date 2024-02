Det här är Finlands blivande president Alexander Stubb

Alexander Stubb är Finlands blivande president, men hurdan är hans politiska karriär?

I sin valkampanj hade vår nästa president, Alexander Stubb, som slogan att han vill vara en förenande kraft. Stubb kom in lite av misstag som utrikesminister och senare ordförande för Samlingspartiet samt statsminister. Vi tar en liten återblick.

Alexander Stubb studerade till filosofie doktor i internationella relationer vid London School of Economics. Han har också en magisterexamen i EU-administration från College of Europe i Brygge.

I FST-programmet från Café Kafka från 1994 berättar han om universitetet i Brygge. Han ombads delta i programmet för att sitta i en panel om Finlands eventuella EU-medlemskap.

1 min En ung Alexander Stubb i Café Kafka - Spela upp på Arenan

Efter en period som EU-tjänsteman ställde Stubb upp i Europaparlamentsvalet för Samlingspartiet. Han fick en stor mängd röster och inledde sin politiska karriär som EU-parlamentariker år 2004.

Några år senare, 2008, kontaktade dåvarande statsministern, Jyrki Katainen (Saml), Stubb. Samtalet handlade om att Katainen behövde en efterträdare för utrikesminister Ilkka Kanerva (Saml).

Kanerva hade förbrukat sitt förtroende som minister efter en sms-skandal med Johanna Tukiainen. Det gjorde att Stubb blev minister, utan att vara sittande riksdagsledamot.

Under sin tid som utrikesminister höll Alexander Stubb sitt kända 080808-tal. Ryssland invaderade Georgien den 8 augusti 2008 och det blev Stubbs första prövning. I sitt tal sade han att optimisten i Europa är över och varnade för framtida Ryska aggressioner.

Talet kritiserades av flera kollegor inom utrikespolitiken för att vara onödigt hårt mot Ryssland. Stubb sades också vara en Natoivrare.

År 2023 påminde Stubb om sitt tal på sociala medier och kommenterade att ”resten är historia” där han syftade till Ryssland anfall mot Krimhalvön och senare Ukraina.

Cai-Göran Alexander Stubb Född i Helsingfors 1968. Är tvåspråkig. Blev student från Lärkan 1988. Har studerat vid Furman university i Usa, Sorbonne i Frankrike, College of Europe i Belgien och London school of economics i Storbritannien. Har doktorerat i internationella relationer. Har fungerat som Europaparlamentariker (2004-2008), utrikesminister (2008-2011), Europa- och utrikeshandelsminister (2011-2014), statsminister (2014-2015) och finansminister (2015-2016). Varit vice ordförande för Europeiska investeringsbanken. Fungerade som professor vid European university institute i Florens, Italien.

Främjade företagsamhet som statsminister

År 2014 väljs Alexander Stubb till ordförande för Samlingspartiet. Det resulterade i att han också blev statsminister.

Under sin statsministertid ville Stubb främja företagsamheten och var bland annat med och invigde Duudsons aktivitetspark i södra Österbotten.

19 s Alexander Stubb inviger Duudsons park - Spela upp på Arenan

Statsministerposten var inte långvarig eftersom partiet förlorade sin ställning som största riksdagsparti under valet 2015. Både Centern och Sannfinländarna, senare Blåa, fick fler röster.

Centerns Juha Sipilä bildade regering tillsammans med Sannfinländarna och Samlingspartiet och Stubb fick posten som finansminister.

Ett av de snöpligaste uttalanden som Stubb gjorde under sin tid som finansminister var under en frågetimme där han nämnde fel siffror i fråga om tjänstemännens stöd för ett lagförslag. Stubb förvärrade det hela genom att be om ursäkt med frasen ”sori siitä” (ungefär sorry för det) i Yles tv-program.

41 s Alexander Stubbs klassiska "sori siitä"-ursäkt - Spela upp på Arenan

Regeringen Sipilä fattade många svåra beslut under sin mandatperiod och efter en förhandling som man äntligen fått i mål gjorde de ansvariga ministrarna Stubb, Sipilä och justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Blåa) den klassiska knytnävshälsningen.

16 s Alexander Stubb, Juha Sipilä och Jari Lindström gör en knytnävshälsning - Spela upp på Arenan

När Samlingspartiet skulle välja ny ordförande 2016 ställde Petteri Orpo upp som motkandidat till Stubb. Efter att ha förlorat valet meddelade Stubb att han avgår från sitt ministeruppdrag. Samtidigt sa han att han lämnar den nationella politiken för gott.

Fosterlandet kallade

Men annat skulle det bli. Inför presidentvalet 2024 friade Samlingspartiet till det som blivit lite av en politisk doldis, Alexander Stubb. Stubb meddelade att när fosterlandet kallar så kommer man.

Resten är historia. I en sista kraftmätning mot motkandidaten Pekka Haavisto (valmansförening, Gröna) vann Stubb till slut tvekampen i presidentvalets andra omgång.

Alexander Stubb kommer att installeras som republikens president den första mars.

Som sista stämningshöjare kan du här se ett klipp där vår kommande president berättar en vits under ett EU-möte.