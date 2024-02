Ozzy Osbourne till attack mot Kanye West: ”Han är antisemit”

Ozzy Osbourne går till hård attack mot Kanye West, som han anklagar för att ha samplat en Black Sabbath-låt utan lov.

Osbourne lägger ut texten i versaler på X. Enligt rockstjärnan bad Kanye West om lov att få använda en bit av en liveversion av låten Iron man från 1983. Osbourne sade ändå nej.

”Han är antisemit och har orsakat mycket sorg för många” skriver Osbourne.

Trots det ska West ha använt samplet på en fest där han framförde sitt nya album.

”Jag vill inte ha något med den mannen att göra!” skriver Osbourne.

West bad om ursäkt för tidigare antisemitiska kommentarer i ett inlägg på Instagram i slutet av fjolåret.

Enligt New York Post stängdes ändå livesändningen från festen ner på torsdagen efter att West hade rappat textraden ”And I'm still crazy, bipolar, anti-Semite. And I'm still the king.”

West, som också kallar sig Ye, skulle egentligen släppa sitt album Vultures tillsammans med Ty Dolla $ign redan i december, skriver The Guardian. Men albumsläppet fick flyttas fram efter att Nicki Minaj vägrade låta West använda ett gammalt samarbete mellan dem på albumet.

– Vad gäller Kanye: det tåget har lämnat stationen, OK? sa Minaj då.