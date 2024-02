Korhonen och Hirvonen JVM-fyra i lagsprinten

I U23-VM var det meningen att fyra finländska längdskidåkare skulle ställa upp på 10 kilometer klassiskt.

Fyra blev två då Niko Anttola och Veeti Pyykkö inte kom till start. Enligt Yles uppgifter är Anttola sjuk.

De var trippelnorskt i topp från fyra kilometer och framåt. Med 2,7 kilometer kvar var hela den norska trion inom fyra sekunder.

Mathias Holbæk vann slutligen med tre sekunders marginal till Martin Kirkeberg Mørk. Trean Edvard Sandvik kroknade på slutet, men lyckades ta medalj.

Emil Liekari slutade på 18:e plats och Olli-Pekka Laitila på 20:e plats.

Resultat

1. Mathias Holbæk NOR 24.22,6

2. Martin Kirkeberg Mørk NOR

3 Edvard Sandvik NOR +19,9

18. Emil Liekari FIN +1.07,1

20. Olli-Pekka Laitila FIN +1.13,1