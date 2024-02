Uselt skytte sänkte Finlands stora hopp – Otto Invenius bommade fyra skott i sprinten: ”Grämer att misslyckas så grovt”

1. Sturla Holm Lægreid NOR 25.23,9 (0)

2. Johannes Thingnes Bø NOR +3,5 (1)

3. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +18,6 (1)

4. Eric Perrot FRA +28,9 (1)

5. Sebastian Samuelsson SWE +36,6 (0)

6. Tarjei Bø NOR +37,5 (2)

---------------

31. Tero Seppälä FIN +2.29,4 (3)

54. Otto Invenius FIN +3.29,9 (4)

55. Heikki Laitinen FIN +3.30,5 (2)

61. Olli Hiidensalo FIN +3.39,1 (2)