Bittra slutet då Joni Mäki missade semifinal – tittade runt sig före mållinjen och passerades av svensk och norsk åkare

Damer:

1. Kristine Stavås Skistad NOR 3.03,88

2. Maja Dahlqvist SWE +0,57

3. Linn Svahn SWE +1,40

4. Johanna Hagström SWE +1,89

5. Jessie Diggins USA +2,01

6. Tiril Udnes Weng +2,19

Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.44,4

2. Erik Vales NOR +0,4

3. Edvin Anger SWE +0,6

4. Even Northug NOR +0,76

5. Elia Barp ITA +1,01

6. Janik Riebli SUI +3,43