Presidentvalet väckte intresse på Yles olika plattformar – valvakorna i tv nådde 2,6 miljoner tittare och resultatjänsten besöktes nästan tre miljoner gånger

De exceptionella tiderna har tydligt ökat finländarnas intresse för politik och för presidentvalet. Det här återspeglas också i det ökade intresset för Yles valinnehåll. Rösträkningen och resultatet i presidentvalet var i fokus på Yles kanaler 11.2.

Svenska Yles valvaka nådde under söndagen (11.2) 107 000 finländare på Yle Fem. Flest antal tittare följde med sändningen klockan 20:30-20:44 då det var 46 000 personer framför skärmarna. På Yle Arenan samlade valvakan 31 000 starter. Den första valvakan (28.1) nådde å sin sida 125 000 finländare.

Valvakan på finska (11.2) nådde sammanlagt nästan 2,6 miljoner finländare i tv. I genomsnitt tittade 1,4 miljoner människor på den finskspråkiga valvakan. Flest tittare hade sändningen kl. 20:30-20:44 då det var nästan 2 miljoner finländare som följde med rösträkningen. På Yle Arenan, Yle.fi och i Yle-appen hade sändningen en miljon starter. Den första valvakan (28.1) nådde 2,6 miljoner finländare.

Yles resultattjänst har också använts flitigt: sammanlagt gjordes 2,9 miljoner sidvisningar på resultattjänstens förstasida. Resultattjänsten gör det möjligt att följa med rösträkningen i realtid. Yles valkompass, som öppnade i december, var en populär tjänst också i detta val. Totalt laddades valkompassens förstasida mer än 1,4 miljoner gånger.

De stora valdebatterna på finska (21.12 och 25.1) nådde i genomsnitt 1,6 miljoner tittare och de enskilda utfrågningarna av presidentkandidaterna (3.–17.1) nådde i genomsnitt en miljon tittare. Svenska Yles tvåspråkiga valdebatt (22.1) drog också många blickar till Yle Fem, och nådde 322 000 finländare. Valdebatterna under den andra valomgången (1.2 och 8.2) nådde i medeltal 1,2 miljoner tittare, medan Svenska Yles tvåspråkiga valdebatt under den andra omgången (5.2) nådde 234 000 finländare.

Valinnehållet har också visats flitigt i Yles webbtjänster. På Yle Arenan och på Yles webbplatser hade alla Yles valprogram över 4,5 miljoner starter och presidentvalets innehåll på yle.fi besöktes med 4 miljoner olika webbläsare under valet. På svenska.yle.fi lästes presidentvalets innehåll 560 000 gånger. Under valvakorna kunde publiken också delta i diskussioner via chatten. Totalt hade de finsk- och svenskspråkiga chattarna 184 889 unika besökare under valvakorna.

“Vi har under de senaste månaderna bjudit den finlandssvenska publiken på ett digert valutbud i såväl tv, radio, på Yle Arenan, svenska.yle.fi och i Yle-appen. Yles uppdrag är att erbjuda omfattande information om presidentkandidaterna som stöd för finländarnas valbeslut. Det här är en av grundpelarna i vår demokrati och i Yles uppdrag”, säger Stefan Winiger, ansvarig producent för Svenska Yles valinnehåll.

Källor: Finnpanel Oy, 21.12.2023.–11.2.2024. Siffrorna representerar Finlands befolkning över 3 år (tv-tittande). Adobe Analytics, Yles datamoln (andra siffror). Valkompassen och resultatservicens analytik baserar sig enbart på förstasidan.