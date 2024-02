De anställda vid staden Jakobstad mår bättre

För tredje gången visar en enkätundersökning bland de anställda vid staden Jakobstad att de mår bättre på jobbet.

I ett pressmeddelande skriver stadens personaldirektör Eva-Maria Emet att ”de anställda trivs på arbetet, de upplever arbetet meningsfullt, är engagerade och upplever att de har goda resurser att möta förändringar och utmaningar trots belastningar på grund av tidspress. De får använda sitt kunnande och sin kompetens mångsidigt, de ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete och de kan inverka på saker som berör arbetet. Hela 85 procent skulle rekommendera sin arbetsplats till en bekant.”

Arbetsvälmåendet är en helhetsbedömning av hur en människa mår i sitt arbete, både attityder och känslor räknas in. Arbetsvälmåendet påverkas av anställningsförhållanden, arbetets egenskaper och individuella faktorer. Både ledarskapet och arbetstagarens egen aktivitet har stor betydelse för arbetsvälmåendet.

Sjukfrånvaron har minskat under 2023. Under 2023 var antalet sjukfrånvarodagar per anställd 14,7 dagar jämfört med 2022 då motsvarande siffra var 16,7 dagar.

Enkäten genomförds vartannat år och gjordes första gången 2019.