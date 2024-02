På herrtoaletten, på krogen eller på internationellt utbyte – Kärleken finns överallt

Love is all you need!

Året var 1988 och jag arbetade på Finlandsfärja, där träffade jag min blivande man som arbetade med mig på samma avdelning. Efter ett par år som arbetskamrater, och först på en Greklandssemester sa det ”klick”, eller rättare sagt ”PANG” för jag var riktigt kär! 1991 flyttade jag via Mariehamn till Borås från Åbo, och sedan dess är vi ett oskiljaktigt par. Ingen märkvärdig historia egentligen, men funderar ofta på om vi hade träffats ändå, utan att ha arbetat ihop… Vilka var oddsen för att just vi träffades just där, just då… enades på havet mellan våra respektive hemländer? Kanske förutbestämt, kanske slumpen - men still going strong.