Filmrecension: Priscilla – Elvis stjäl showen när Sofia Coppola skildrar tonårsflickan som blev kändishustru

Ett år efter Baz Luhrmanns ”Elvis” är det dags för Sofia Coppolas ”Priscilla”. En film om romansen mellan en vanlig 14-åring och en 24-årig superstjärna. Med allt vad det innebär.

Det börjar med röda tånaglar som sjunker ner i en rosa heltäckningsmatta. Svart eyeliner som ramar in en öppen blick. Täta lösögonfransar som fästs på plats.

Dessa extrema närbilder av en kvinna som iklär sig sin feminina rustning sprängs in mellan förtexterna till Sofia Coppolas film Priscilla. En film vars handling tar sats på en amerikansk militärbas i Västtyskland 1959.

På det lokala caféet närmar sig en man i uniform (Luke Hamphrey) den fjortonåriga Priscilla Beaulieu (Caille Spaeney) som sitter ensam vid bardisken. Efter några minuters artigt småprat har mannen bjudit henne på fest.

En liten informell hemmafest hos en stor stjärna.

I samma ögonblick som Priscilla stiger över tröskeln till Elvis (Jacob Elordi) bostad vet vi att det inte finns någon återvändo till tonårsrummets oskuldsfulla idyll.

Bildtext Always on my mind. Priscilla Beaulieu (Caille Spaeny) får vänja sig vid att ta del av pojkvännens liv via skvallerpressen. Bild: Sabrina Lantos Priscilla,Sofia Coppola,Elvis Presley,Cailee Spaeny,filmrecensioner

En laddad upptakt

Sofia Coppolas film har varit omskriven ända sedan det började ryktas om att hon skulle ta sig an Priscilla Presleys självbiografi Elvis and Me (1988).

Med filmer som The Virgin Suicides (1999) och Marie Antoinette (2006) har Coppola gjort sig känd som en exceptionellt skicklig uttolkare av unga kvinnor.

Många var därmed nyfikna på vad hon kunde tänkas göra av berättelsen om flickan som blev vuxen i skuggan av sin samtids klarast lysande stjärna.

Bildtext The Wonder of You. Elvis, Priscilla och Lisa Marie fotograferade 1968. Bild: Kobal/Shutterstock/All Over Press Lisa Marie Presley,Elvis Presley,Priscilla Presley

Huvudpersonen själv har fungerat som medproducent, men dottern Lisa Marie var enligt uppgift besviken på manuset som enligt henne framställde fadern som ett manipulativt rovdjur.

Filmen förverkligades trots detta och i september 2023 möttes den av en entusiastisk festivalpublik i Venedig. De stående ovationerna varade i sju minuter.

Och visst är det här en elegant film – frågan är om den inte är lite för elegant för sitt eget bästa?

Snyggt bildspråk

Coppola tar ut allt av tidsepoken och den stjärnglans som omger huvudpersonerna. Bägge är bländande vackra och romansens trevande inledning lägger sig över duken som lenaste silke.

Blickarna är ömma, beröringarna mjuka, orden varma.

Bildtext Love me tender. Håll mina händer ber Elvis (Jacob Elordi) och Priscilla (Cailee Spaeny) är inte sen att följa honom. Bild: Ken Woroner Priscilla,Sofia Coppola,Cailee Spaeny,Jacob Elordi,filmrecensioner

Visuellt har bilderna en 1950-tals patina med dunkelt ljus och tidsenlig färgskala. När det gäller Priscilla zoomar kameran ofta in händerna; de välmanikyrerade naglarna, fingrarna som författar kärleksbrev, snurrar en hårlock.

Det här är händerna hos en människa som kämpar för att få grepp om sitt eget öde. Händer som efterhand allt girigare sluter sig kring de sömnpiller och uppiggande tabletter som erbjuds efter sena festnätter.

Medan Priscilla famlar efter fotfäste i tillvaron utstrålar Elvis självsäkerhet. Han vet att han bara behöver luta huvudet på sned och möta världen med beslöjad blick för att uppnå önskad effekt.

Hans gängliga kropp lockar och pockar, samtidigt som den markerar ett avstånd. Han vill ha sin flickvän nära, men mer än kyssar blir det inte. Han vill att de ska vänta – tills han anser tiden vara mogen.

Bildtext Kiss Me Quick. Elvis och Priscilla lever tillsammans, utan att ha sex. Bild: Sabrina Lantos Priscilla,Sofia Coppola,Cailee Spaeny,Jacob Elordi,filmrecensioner,Elvis Presley

Mellan varven fångar kameran in stjärnans knä som skakar nervöst när han sitter – som en antydan om återhållna känslor som hotar att ta över.

Som snart kommer att explodera i hotfullhet.

Vackert och välspelat – men varför?

Priscilla är en film som flyter fram med en imponerande lätthet. Rytmen är tilltalande, dramaturgin tydlig.

Vi följer en karriär som ständigt erövrar nya höjder, slipper den nedgång som slutar 1977.

De emotionella smällar som skildras drabbar huvudsakligen hustrun som lever i en gyllene bur medan maken är ute och erövrar världen.

Bildtext All Shook Up. Priscilla delar sin make med hela världen och är ofta ensam. Bild: Sabrina Lantos Priscilla,Sofia Coppola,Cailee Spaeny,filmrecensioner,Elvis Presley

Priscillas ensamma Graceland-tillvaro andas ensam desperation på ett sätt som stundvis för tankarna till skildringarna av prinsessan Diana.

Men även om Coppolas film är både välspelad och helgjuten så väcker den frågan om vad den tillför sagan om Elvis? För även om perspektivet är prinsessans så är det fortfarande kungen som stjäl showen.

För egen del blir jag inte berörd på allvar förrän Dolly Partons I Will Always Love You lägger sig över sluttexterna. Låten som blev en del av Whitney Houstons signatur har i dagens läge många sorgmättade undertoner.

Houston drunknade i sitt badkar 58 år gammal och hennes dotter gick samma öde till mötes tre år senare.

Elvis blev bara 42 år och dottern Lisa Marie dog helt oväntat i en sjukdomsattack några månader innan Priscilla hade premiär.

När fraserna ”goodbye, please don't cry” och ”I will always love You” långsamt dalar ner mellan raderna är det svårt att värja sig mot insikten om att framgångssagor sällan undgår tragik.