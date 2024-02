Eurovisionsbubblan är här igen – anmäl dig som publik!

Är du ett stort eurovisionsfan? Har du redan tagit fram fjäderboan och paljettkavajen inför vårens eurovisionsfester? Då ska du anmäla dig till Eurovisionsbubblans studiopublik nu!

Tvåspråkiga Viisukupla - Eurovisionsbubblan bandas på Yle i Böle 26.3 och 28.3.2024.

Programledare är också i år Katri Norrlin, musikredaktör på Yle X och känd från UMK-sammanhang, och Märta Westerlund, ståuppkomiker och radioredaktör, känd bland annat från Yle X3M. Eurovisionsexperterna och -kommentatorerna Eva Frantz och Mikko Silvennoinen är med i programmet som ständiga gäster och allvetare och kommer tillsammans med gäster att se igenom och bedöma alla låtar som tävlar i årets Eurovision Song Contest i Malmö där Finland som bekant i år representeras av Windows95Man och låten No Rules.

Anmäl dig som publik senast 29.2

Vill du sitta med i publiken under inspelningarna av vårens roligaste program? Programmet spelas in i Yles studio i Böle. Programmet består i år av två avsnitt och de bandas tisdag 26.3 och torsdag 28.3.2024. Avsnitten spelas in under eftermiddagarna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret du hittar i den här artikeln och motivera varför just du ska få komma till studion och sitta i publiken under inspelningarna! Platserna är begränsade. Anmälan stänger den 29 februari 2024 klockan 23:59.

Anmäl dig till Viisukupla - Eurovisionsbubblan här!

Observera att den som anmäler sig måste vara över 18 år gammal. Minderåriga behöver ha vårdnadshavares tillåtelse för att delta som publik. Barn är välkomna i publiken tillsammans med en eller flera vuxna. Vi är i kontakt med de som får plats i publiken senast i mitten av mars.

Dataskyddsbeskrivning Yleisradio Oy, Viisukuppla - Eurovisionsbubblan