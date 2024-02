VR: De flesta fjärrtågen går på torsdag

Under onsdagen ställdes ungefär hälften av fjärrtågen in av säkerhetsskäl. På torsdag ska trafiken i huvudsak återgå till det normala.

Största delen av fjärrtågens turer körs normalt torsdagen den 15 februari, meddelar VR.

På vissa banavsnitt faller ändå en del turer bort och vissa turer ersätts med bussar. VR informerar om inställningar på sidan Tågtrafiken nu.

Alla nattåg, rälsbussar och lokaltåg inom HRT-området och VR:s lokaltåg körs normalt.

Strejker stoppade så gott som all järnvägstrafik i måndags och på måndagskvällen meddelade VR att man på grund av rälsskador ställt in alla fjärrtågsavgångar under tisdagen.

Natten till tisdagen hittade Trafikledsverket gropar på rälsen mellan Mankala och Niinimäki på järnvägen mellan Kouvola och Lahtis.

Bildtext Skadorna på rälsen mellan Kouvola och Lahtis har åtgärdats.

