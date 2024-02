Wilma Murto snusade på finskt rekord – var överlägen på hemmaplan

1. Wilma Murto 474

2. Alysha Newman CAN 450

3. Eleni-Klaoudia Polak GRC 450

4. Imogen Ayris NZL 435

5. Saga Andersson 435

5. Lene Onsrud Retzius NOR 435

7. Kitti Faye NOR 435

8. Silja Andersson 400

9. Maria Kytölä 400