Filmrecension: Bob Marley: One Love – musikmässigt medryckande om reggaeikonen som predikade i varje låt

Exodus anses vara 1900-talets bästa album och Marleys betydelse i musikväg kan knappast överskattas. Men det är svårt att på knappa två timmar avhandla hela hans bakgrund och budskap.

Låt det genast vara sagt: Bob Marley: One Love är inte en film om Bob Marleys väg från Jamaicas anspråkslösa Nine Mile till de stora arenorna.

Det här är inte en film som skildrar hur den svarta pojken som aldrig lärde känna sin vita far hittar musiken, blir rastafari och skriver politiska låttexter.

Nej, Bob Marley: One Love är en film som tar sats i ett brutalt attentat mot honom 1976 för att därefter lägga tyngdpunkten vid skapandet av de låtar som kom att landa på Exodus-albumet.

Supermixen 1977. Bob (Kingsley Ben-Adir) och producenten Chris Blackwell (James Norton) sätter sista handen vid en av de låtar som landade på Exodus-Albumet.

Det här är en film om en musiker för vilken musiken är mycket mer än en mysig jamsession. En man för vilken varje textrad uttrycker kamp, medan varje melodi är en hyllning till Jah (rastafariernas benämning för Gud).

Problemet är bara att man som åskådare borde ha hyfsad koll på både rastatron och 1970-talets politiska läge för att fatta vad som står på spel.

Från krig till fred

Regissören Reinaldo Marcus Green – som skrivit manuset med Zach Baylin och Frank E. Flowers – väljer att inleda berättelsen i december 1976.

I det skedet är Bob Marley redan en etablerad stjärna på hemmaplan. Ett Jamaica där det politiska läget är instabilt och nyheterna ofta kretsar kring våldsamheter.

A women, no cry. Lashana Lynch gestaltar Bob Marleys hustru Rita med pondus.

Val är utlyst till den 15 december och tio dagar innan dess är det tänkt att en stor happening under rubriken Smile Jamaica Concert ska gå av stapeln.

Hoppet är att Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ska fungera som en enande länk mellan två stora partier som bägge hoppas kunna dra nytta av hans popularitet. Arrangörerna hoppas att han ska vara en fredsduva.

När vi stiger in i filmen är det bara dagar kvar till konserten och Marley och hans musiker förbereder sig. De soliga dagarna flyter på som vanligt med barn som leker, män som spelar fotboll, vänner som äter, jammar och umgås.

Buffalo Soldiers. Bob Marley & co varvar ner med fotboll,

Men längs gatorna patrullerar beväpnade soldater – våldet ligger i luften.

Två dagar innan konserten urartar det hela och Marley inser att han måste lämna landet till förmån för en längre vistelse i London. Och det är när han hittar en ny gitarrist och hör soundtracket till filmen Exodus (1960) som ett nytt sound föds.

Ett sound som katapultar reggaen till de globala hitlistorna. Finns det något som kan stoppa mannen, myten, legenden?

Musikmagi

I likhet med många andra musikfilmer fungerar Bob Marley: One Love allra bäst i de stunder när den skildrar den kreativa processen. Det är något magiskt över hur Marley (Kingsley Ben-Adir) och hans team jammar fram de första tonerna till den första Exodus-låten.

Det är också fint att se bandet stå på sig i relation till skivbolag och marknadsförare som vill sätta sin egen prägel på deras look. Lika belönande är det förstås att se hur de klarar sig på egna villkor.

One Love. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) & co jammar fram den ena hiten efter den andra.

Det som däremot är svårare att gestalta är hur rastafariandan genomsyrar allting. I ett försök att göra de religiösa och politiska dimensionerna begripliga klämmer man nu in betydelsebärande replikskiften där helheten mått bättre av mera luft.

Men personligen blir jag inte särskilt störd av det – poängen är ändå att förstå att Marley gjorde musik vars betydelse sträckte sig bortom en vilja att bara underhålla.

Eller som hans hustru Rita (Lashana Lynch) uttrycker det när Marley själv känner sig trött på förväntningarna: ibland måste budbäraren bli själva budskapet.

Musiken som den svarta frigörelsen

Under filmens gång slår det mig att merparten av de musikfilmer som kommit de senaste åren skildrar icke-vita musiker. Musiker för vilka musiken inneburit en utväg och/eller ett sätt att uttrycka en ståndpunkt.

Musiker för vilka musiken varit mer än bara musik.

Tänker på Nina (Om Nina Simone, 2016), Ma Rainey´s Black Bottom (2020), The United States Versus Billie Holiday (2021), Respect (Om Aretha Franklin, 2021), Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (2022).

Och nästa år kommer filmen om Michael Jackson.

Respect. Jennifer Hudson spelade rollen som Aretha Franklin 2021.

När det gäller Bob Marley: One Love blir det tydligt att musiken för honom var ett redskap för att nå andra mål. Filmen i sig lyckas däremot inte riktigt bli det redskap som behövs för att komma närmare in på mannen bakom artistrollen.

Frågan är om den har potential att nå potentiella nya fans – dem som inte automatiskt nynnar med i Three Little Birds eller One Love?