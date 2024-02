”Hade inte kunnat hända utan fotbollen” – så bidrar ditt favoritlag till att människor utnyttjas, torteras och förslavas

Kopplingen mellan asiatiska spelbolag och europeiska fotbollsklubbar är lika stark som dyster. Populära lag är skyltfönster för företag som ägnar sig åt exploatering och bedrägeri.

Philippe Auclair har hunnit med mycket i sitt liv, men de senaste åren har ett ämne tagit upp det mesta av hans tid.

Auclair är en fransk anglofil som lämnade Paris för London. Magistern i filosofi har hunnit vara popstjärna (under namnet Philippe Louis), musikproducent, utrikeskorrespondent, prisbelönt författare (till Eric Cantonas och Thierry Henrys självbiografier) och skribent av en hyllade politisk essä om Tony Blair. På X har han 170 000 följare och presentationen ”If I didn't love football so much, I'd f****** hate it”.

En mångsidig man, men på senare tid totalt uppslukad av en sak. Att som undersökande journalist avslöja kopplingen mellan illegal vadslagning och Europas främsta fotbollsklubbar.

– Det här är inte firmor som bara fyller ett gap på marknaden. Det handlar inte ens bara om bedrägerier, bluffar och penningtvätt. Det handlar om offer som luras, utnyttjas, våldtas, torteras och förslavas, sammanfattar Auclair.

– Och det hade inte kunnat ske om fotbollen inte haft ett giftigt förhållande med de här bolagen.

Stort som hela Nordens ekonomi

Illegal vadslagning är en ofattbart stor bransch i världen. Enligt FN omsätts årligen 1,6 biljoner euro, eller mer konkret en summa ungefär lika stor som bnp hos de fem nordiska länderna – tillsammans.

I Kina har alla former av pengaspel varit förbjudna sedan 1949, och en stor del av den illegala vadslagningskakan kommer från Kina och Sydostasien. Med förödande konsekvenser.

Auclair och hans kolleger jobbar för det norska magasinet Josimar, och får också finansiering från EU-projekt och europeiska journalistfonder. De presenterade sin senaste utredning i samband med den idrottspolitiska konferensen Play The Game i Trondheim häromveckan.

Och bilden som målas upp är kolmörk.

Bildtext Philippe Auclair och hans kolleger bedriver undersökande journalistik om vadslagningsbranschen. Bild: Thomas Søndergaard/Play the Game Louis Philippe

I korthet går det till så här: Asiatiska företag utnyttjar kryphål i brittisk spelreglering för att få licenser, många via en adress på Isle of Man. På så sätt får de tillstånd att sponsra de största europeiska klubbarna och den vägen få synlighet.

De berörda företagens logon syns på spelblusar, på klubbarnas hemsidor och på reklamtavlor under matcherna. 8xBet, 6686, Dafabet, 12Bet, M88, Kaiyun, Fun88 och otaliga fler. Företagsnamn vi matas med varje gång vi knäpper på engelsk fotboll.

Hemlighetsfulla företag med obefintlig insyn och invecklade ägarstrukturer.

– Vi har till exempel kunnat visa att 37 olika sponsorer av fotbollslag alla ägs av tre företag registrerade i Filippinerna, förklarar Auclairs kollega Steve Brown.

– Och det gör inget om de inte värvar en enda engelsk kund med sin reklam, det handlar enbart om den asiatiska marknaden, säger Brown.

Minst 90 elitklubbar i Europa har ingått partnerskap med online-spelbolag som riktar sig till Asien. Också de allra mest framgångsrika och populära klubbarna, som Manchester City, Liverpool, Bayern München, Real Madrid och Juventus tar gladeligen emot sponsorpengarna utan att fråga var de kommer ifrån.

Många av sponsorerna är baserade i Manila, där de kallas POGO:s (Philippines Online Gambling Operators). Bolag i praktiken kontrollerade av den organiserade brottsligheten, som driver en hänsynslös affärsmodell.

– Det finns 250 000 kinesiska arbetare i Manila som slussats in i landet illegalt för att ta hand om de miljarder vad som satsas från mobiltelefoner och datorer i Kina, berättar Auclair.

Tortyrkammare och prostitution

POGO:na är kända för sin extrema brutalitet. Arbetarnas pass beslagtas ofta och de som ställer till med problem straffas hårt. Den filippinska polisen har nyligen upptäckt en regelrätt tortyrkammare kopplad till vadslagningsfirmorna.

– Det har också skett en enorm ökning av prostitutionen. Tusentals filippinska kvinnor, vissa så unga som 14, tvingas till prostitution. POGO:n behöver prostituerade för sina arbetare men de organiserar dem också och tjänar pengar på dem, berättar Philippe Auclair och visar upprivande bilder från verksamheten.

På senare tid har många av vadslagningsfirmorna också flyttat vidare till länder i Sydostasien där det är ännu enklare att få tillstånd att etablera sig. Unga människor, främst män, sitter fast i slavliknande förhållanden och tvingas arbeta för olagliga spelbolag.

En färsk FN-rapport uppskattar att det finns minst 220 000 sådana arbetare bara i Myanmar och Kambodja, frekvent utsatta för psykologiskt och fysiskt våld.

– Företagen bakom det här har sina logon på tröjor, ärmar och LED-skyltar i Storbritannien, Spanien och Italien, konstaterar Auclair.

Bildtext Philippe Auclair har tagit som sin uppgift att informera om vadslagningsbraschens rätta ansikte. Bild: Thomas Søndergaard/Play the Game Louis Philippe

Philippe Auclair och hans kolleger har vänt sig till de berörda klubbarna och presenterat vad de kommit fram till. Några egentliga svar har de inte fått från klubbarna i England. Tystnaden är kompakt. Men bland supportrarna börjar vetskapen spridas.

– Det viktigaste är att informera och göra folk medvetna om vad som pågår. Det finns ett verkligt intresse. Många har vaknat upp och inser att något måste göras, säger Auclair till Yle Sporten och nämner ett par positiva exempel.

Philippe Auclair om supportrars makt 0:52

Fansen till Norwich lyckades få sin klubb att bryta sina band till en asiatisk speloperatör. Och en välkänd (här hemlig) tysk klubb sade upp avtalet med sin sponsor efter att klubbens vd haft en diskussion med Auclair om bolagets natur. Men mestadels är det en kamp mot väderkvarnarna.

Hur resonerar finländska klubbar?

I Finland kommer spelmarknaden att öppnas upp, och idrotten ser fram emot helt lagliga intäkter från spelbranschen. Många klubbar gnuggar händerna vid tanken på kommande sponsorpengar från vadslagningsbolag som vill etablera sig.

– Till en viss grad har jag har empati med klubbarna. I till exempel Bulgarien skulle klubbarna förlora 63 procent av sina intäkter utan vadslagningssponsorer, säger Auclair.

Philippe Auclairs hälsning till Finland 1:16

– Men klubbarna har också ett socialt ansvar. Inom den största sporten i Australien, aussie rules, har ett antal klubbar tagit stark ställning mot vadslagning med ”Spela inte!”-kampanjer, och det tycker jag är beundransvärt. Att ta sitt ansvar och skydda de som ingår i din gemenskap i stället för att först och främst tjäna pengar. Och några av de som förmodligen kommer att få licenserna i Finland är människor jag kunde berätta helt förfärliga historier om. Även inom den lagliga vadslagningsindustrin finns riktigt dåliga typer, berättar Auclair.

Nä. Upplyft blir man ju inte.

Bildtext Också finländska klubbar har ett ansvar att tacka nej till vadslagningspengar, tycker Philippe Auclair. Bild: Richard Gardner/Shutterstock/All Over Press Louis Philippe

Vilket för oss tillbaka till starten, och twitterpresentationen. If I didn't love football so much, I'd fucking hate it. Vad är storyn bakom det citatet?

– En av de roligaste människorna jag känner är Jim Burke, en ståuppkomiker från Glasgow. Vi satt och diskuterade fotboll och sa ”det här är hemskt, och det här är hemskt, och det här hemskt”, och så var det någon av oss som kläckte citatet. Jag tror att det var jag och han tror att det var han, men så var vi också inne på vår tredje pint för kvällen.

– Men jag står för varje ord av det. För ibland är det förtvivlan, men förra helgen satt jag på puben och såg mitt lag besegra Liverpool med 3–1 och sen var allt glömt för en stund.