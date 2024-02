Tyck till! Vad har du för förväntningar på filmen Spinal Tap 2?

”This one goes to eleven!” (Eller går den?)

Den klassiska rock-mockumentaryn Spinal Tap kom 1984 och rockdiggare skrockar fortfarande i skägget åt David St. Hubbins, Nigel Tufnel och Derek Smalls fenomenala hårdrocksband. Trummisarna tenderade ju som bekant att dö i bisarra trädgårdsolyckor eller explodera på scen.

Filmandet av Spinal Tap 2 har just inletts och det är fortfarande samma skådespelare som i originalfilmen som gestaltar bandet, det vill säga Michael McKean, Christopher Guest och Harry Shearer. Vid det här laget är skådespelarna 76 repspektive 80 år gamla och den nya filmen lär i ett nötskal handla om att bandets manager testamenterat ett kontrakt till sin fru som förbinder Spinal Tap att göra ännu en konsert.

Både Paul McCartney och Elton John medverkar i biroller och filmen ska efterapa Martin Scorseses klassiska musikdokumentär The Last Waltz, som följde med The Bands sista gig år 1978.

Nu vill Grönroos garage veta om det är okej att gå och göra en uppföljare till en nära på helig film som Spinal Tap? Rösta i vår poll och utveckla gärna hur du tänker i kommentarsfältet under artikeln.