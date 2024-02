Tåget kan gå rakt genom Mikaels kök och intill Roberts växthus i Lappträsk: ”Det värsta är ovissheten”

Planerna för östbanan som ska binda ihop flygplatsen i Vanda med Borgå och Kouvola väcker stor oro i Östnyland. Många invånare känner sig överkörda och ser inte nyttan med ett snabbtåg.

Vem gynnas egentligen av östbanan? Den frågan ställs flera gånger när grannarna samlas hemma hos familjen Nygård-Vainio i Lappträsk.

– Det här är psykiskt påfrestande för mig själv och för området.

Mikael Nygård är industridesigner, och 2019 flyttade han från Helsingfors centrum till släktgården i gamla hemkommunen Lappträsk.

Samma sommar fick han se en detaljerad karta på hur östbanan skulle kunna gå genom hans by, och hans eget hus fanns rakt under spåret.

Det är en mur som byggs Robert Jordas

Den detaljerade kartan, som Nygård och andra Lappträskbor tog del av sommaren 2019, är nu borta och har ersatts med kartor där järnvägen är ritad med bredare penseldrag.

Men dragningen och riktningen på den planerade järnvägen genom östra Nyland är densamma också på de nyare kartorna.

– Orsaken till att vi flyttade från Stora Robertsgatan till Lindkoski var lugnet. Men om ett tåg kommer hit och svischar förbi kunde jag lika gärna bo i Dickursby.

Bildtext Mikael Nygård och Petri Vainio är bekymrade både för byns framtid och för sitt stockhus. Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle Lappträsk,Lindkoski,Itärata,vinter,stockhus,Petri Vainio

Som det alltså ser ut nu kommer timmerhuset som Nygårds morfars far har byggt att hamna under rälsen om järnvägen byggs just här, söder om riksväg 6.

Huset var hotat redan på 80-talet. Då höll timmerstugan på att komma i vägen för motorvägen. Istället breddades riksväg 6 som går mellan Forsby och Kouvola, och motorvägen blev aldrig av.

En mur som går genom regionen

Växthusföretagare Robert Jordas är granne till Nygård och han oroar sig över sitt företag och familjens jord- och skogsbruk.

– Vi funderar på hur vi kan göra det bättre för framtida generationer. Vågar jag göra ett bättre liv här för mina barn?

Bildtext Robert Jordas vet inte hur han ska våga satsa på framtiden just nu, då alla järnvägsplaner är så oklara. Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle Lappträsk,Lindkoski,Itärata,vinter,stockhus

Jordas är kritisk till att man fortsätter utreda en järnväg som bara har för avsikt att gå fort och inte ens tar godstrafik.

– Det är en mur som byggs. Det är inte bara det som hamnar under utan allt det som finns en kilometer åt båda hållen längs med järnvägen.

Rädsla för att satsa pengar på hemorten

På tomten till det röda timmerhuset står en stor ladugård med stenfot. Den ska bli studio och show room för Petri Vainio.

Vainio är möbelformgivare och hans armaturer lyser bland annat upp museet Chappe i Ekenäs och Amos Rex i Helsingfors.

– Vi sätter en massa tid och pengar på det här och tänk om vi snart får riva allt? säger Vainio.

Mikael Nygård tycker inte att en järnväg för snabbtåg som ska gå i 300 km/h är en inkluderande lösning.

– Spontant tänker jag att en lösning som alla gynnas av är att utveckla motorvägen, eller att satsa på ett tåg som följer motorvägen så vi alla kan stiga på.

Bildtext Petri Vainio, till vänster, är möbelformgivare. Hans armaturer lyser bland annat upp museet Chappe i Raseborg och Amos Rex i Helsingfors. Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle Lappträsk,Lindkoski,Itärata,vinter,stockhus,arbetsrum

Oklart om östbanan ens blir av

Många östnylänningar kritiserar östbaneutredningen för att den presenterar så många olika alternativa dragningar. Mellan Sibbo och Borgå har tre olika dragningar ritats in och mellan Forsby och Elimä finns det två möjliga vägar järnvägen kan ta.

– Det här skapar oro och ovisshet. Många lever med det och tränger bort det. Men det påverkar allt vi gör, säger Robert Jordas.

Från Forsby till Elimä finns två möjliga rutter inritade. En rutt söder om och en rutt norr om riksväg 6. Rutten som går söder om vägen går genom Nygårds hem och Jordas marker. Rutten på den norra sidan går genom någon annans hem och marker.

Bildtext Det finns olika förslag på hur östbanan ska dras från Kervo till Borgå och från Forsby till Elimä. Bild: Samuli Huttunen / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap järnvägstrafik,järnvägsstationer,Järnvägsinfrastruktur,Borgå,Sibbo,Forsby, Lovisa

Östbanan är ännu i planeringsskedet och det är inte säkert att Finland eller EU (i form av EU-stöd) kommer hitta de 1,6 till 3 miljarder euro som järnvägen beräknas kosta.

Det finns också många andra frågetecken längs vägen. Det största är flygbanan som först ska byggas. Den ska gå mellan flygplatsen i Vanda och Kervo, och utan den blir det ingen östbana.

Nu pågår miljökonsekvensbedömningen för östbanan. Konsultbolaget Ramboll reder ut på vilka olika sätt en möjlig järnväg påverkar miljön och livet i järnvägens närhet. Utredningen ska vara klar i slutet av 2025. I slutet av arbetet med den väljer östbanebolaget vilken dragning som går vidare.

Riktigt konkret blir det i slutskedet av planeringsarbetet som börjar 2028. I det skedet blir det fråga om att peka ut hus som kommer hamna under rälsen och behöver lösas in. Väntan blir alltså lång för de som nu undrar vad som ska hända med deras gårdar och ägor.

Hopp om att äppelträdgården ska få leva

I Lindkoski fortsätter vardagen för byborna. Robert Jordas ilar iväg till växthuset, Petri Vainio sätter sig vid sin dator och Mikael Nygård fyller på vedklabbar i köksspisen, så morfars fars hus hålls varmt också den här isande februaridagen. Han tittar ut genom fönstret.

– Petri drömmer om att anlägga en äppelträdgård med 40 äppelträd. Om det blir en järnväg kommer träden att fällas när de börjar ge frukt.