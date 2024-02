Minska på skärmtiden och låt barnet leka utomhus – ögonläkare ger tips om skydd mot närsynthet

Det går att förebygga närsynthet i barndomen, säger expert. Utomhusaktiviteter minskar risken också då en person i övrigt tittar mycket på något på nära håll.

Närsyntheten bland finländare har hållit sig på ungefär samma nivå under de senaste årtiondena, visar en än så länge opublicerad studie som Yle Uutiset berättar om.

Däremot har andelen personer med närsyntenhet ökat kraftigt jämfört med läget för två generationer sedan.

Ögonläkaren och experten på närsynthet Olavi Pärssinen uppgav för Svenska Yle för knappt tio år sedan att åtminstone 30 procent av de unga vuxna är närsynta, mot 10–15 procent på 1950-talet.

Som exempel nämnde han också Sydkorea där hela 96,5 procent av beväringarna kunde betecknas som närsynta år 2015.

Närsyntheten börjar ofta utvecklas då skolgången inleds och slutar vanligtvis försämras i 20-årsåldern.

Det har talats mycket om att närsyntheten bland finländska barn också kommer att öka i och med att allt fler småbarn tittar på olika skärmar.

En person som lider av myopi, alltså närsynthet, ser bra på nära håll men oskarpt på längre håll. Myopi ökar risken för allvarliga ögonsjukdomar och nu talar experter allt mer om vikten av att förebygga uppkomsten i barndomen och under tonåren.

Det goda är att det är relativt enkelt att minska risken. Här kommer några råd från docenten i ögonsjukdomar Olavi Pärssinen.

1. Vistas utomhus så mycket som möjligt

Grundregeln är att risken för myopi ökar av att titta på något på nära håll och minskar av att vistas utomhus.

Flera undersökningar visar att förekomsten av myopi är desto mindre ju mer tid som sätts på utomhusvistelse. Också ökningen i förekomsten på befolkningsnivå följer regeln.

Utevistelse minskar på myopi även i de fall då personer i övrigt jobbar exempelvis mycket vid datorn.

Det som inte har säkerställts är varför utomhusvistelse påverkar synen. En teori är att effektiveringen av dopaminproduktionen förebygger närsynthet.

Ögonläkare tipsar om utevistelse, pauser och avstånd för att förebygga närsynthet i barndomen och ungdomen.

2. Ta pauser i tittandet på nära håll

Rekommendationen är att du tar en paus varje halvtimme då du tittar på något på nära håll. Också en kort paus är till nytta, men det bästa är att du går ut en stund.

20/20/20-regeln påminner om vikten av att titta upp – och titta långt – med jämna mellanrum. Blicken borde fokuseras var 20:e minut för 20 sekunder på en punkt som befinner sig 20 meter ifrån dig.

Tv-tittandet påverkar inte utvecklingen av myopi.

3. Begränsa barnets skärmtid

En kinesisk studie påvisar att skärmtiden för 0–3-åriga barn sammanhänger med närsynthet som konstateras i 6-årsåldern. Det starkaste sambandet gäller för barn under ett år.

Småbarn ska enligt experter inte titta mer än högst en timme på en skärm per dag.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar för sin del att barn under 5 år tittar högst en timme per dag på någon skärm. Spädbarn under ett år borde enligt WHO inte alls sitta framför en skärm.

Pärssinen säger att det ur närsynthetens synvinkel inte är lika skadligt att titta på videor som att läsa en bok som kräver intensivt tittande.

4. Avståndet och belysningen i skick

Flera undersökningar visar att förutom tittande på nära håll i 30–40 minuter är också ett avstånd på mindre än 20–30 centimeter samt otillräcklig belysning riskfaktorer för myopi.

Särskilt då det gäller barn borde man tänka på avstånd och ljusförhållanden. Hos små barn är ögats anpassningsförmåga så bra att de lätt kan sitta med näsan tryckt mot surfplattan eller mobilen.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Lapsi voi välttyä silmälaseilta ulkoilemalla – lue vinkit näön suojelemiseksi av Helmi Nykänen.