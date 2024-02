Trumps drag efter bedrägeridomen: Säljer gyllene sneakers för 399 dollar paret

USA:s expresident Donald Trump deltog på lördagen i en mässa för sneakers och lanserade ett sortiment gymnastikskor med produktnamnet ”Never Surrender High-Tops”.

Dagen efter att Donald Trump dömdes till böter på 355 miljoner dollar i en bedrägerirättegång, så dök han överraskande upp på mässan Sneaker Con i Philadelphia.

Trump höll ett tal på den här mässan för sneakers och gatumode. Under talet placerade han ett par gyllene sneakers på podiet, hans nya produktserie under namnet ”Never Surrender High-Tops”, ge aldrig upp-basketskor.

De såldes på en ny webbplats för 399 dollar paret. På lördag kväll var de utsålda, enligt CNN. Inledningsvis fanns bara 1 000 par till försäljning. På samma webbplats säljs också parfym och två billigare typer av sneakers.

Bildtext Speciellt de röda sulorna var snygga, tyckte 20-åriga Danea Mitchell. Bild: AFP / LEHTIKUVA / CHIP SOMODEVILLA Donald Trump,Sneakers

Enligt webbplatsen är produkterna ändå inte designade, tillverkade, distribuerade eller sålda av Donald Trump eller hans företag. Det är företaget CIC Ventures LLC som använder Trumps namn i sin marknadsföring.

Företaget uppger sig vara opolitiskt och sakna koppling till någon politisk kampanj. Ändå marknadsförs de gyllene skorna med orden ”Bold, gold, and tough, just like President Trump” (djärva, gyllene och tuffa, precis som president Trump).

Blandat mottagande

Enligt exempelvis nyhetsbyrån AP var Trumps framträdande och hans gyllene sneakers ett försök att locka unga väljare från minoritetsgrupper. Exempelvis unga, svarta män. Många av besökarna på den här mässan tillhör just minoritetsgrupper som inte dominerar Trumps valmöten.

AP intervjuade 20-åringen Danea Mitchell på mässan. Hon tyckte att de röda sulorna på de Trump-lanserade skorna var speciellt snygga. Vad gäller Trumps juridiska problem ryckte hon på axlarna.

– Jag tror att de kommande fyra åren blir intressanta om han döms. Men jag har inga tvivel om att han kommer att bli vald till president, sa Mitchell.

Trump fick ändå ett blandat mottagande på mässan. Hans tal blev överröstat av både bu- och hurrarop.

Källor: AP, CNN