Fångarna i straffkolonin hörde att Navalnyj var död på fredag förmiddag – officiellt dog han flera timmar senare

Det är mycket som är oklart kring den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs död. På söndagen hade hans kropp lokaliserats i nordryska Salechard, men det betyder inte att en obduktion ger svar på frågorna.

Aleksej Navalnyjs hustru Julia Navalnaja uppmanade omvärlden att inte tro på vad president Vladimir Putin och den ryska regimen säger.

De ljuger hela tiden, varnade hon.

Ett par dagar efter att Aleksej Navalnyjs död tillkännagavs för en bedrövad men allt annat än förvånad värld står valet mellan att tro att Kreml ljuger eller är världens mest effektiva informationsapparat.

Nyheten kablades ut på nolltid

Officiellt heter det att Navalnyj, 47, avled klockan 14.17 lokal tid i fredags. Det är åtminstone det klockslag som Navalnyjs mamma Ljudmila Navalnaja fick besked om i lördags.

Problemet med den tidpunkten är att det ryska kriminalvårdsverket publicerade ett pressmeddelande som informerade om dödsfallet bara två minuter efter att det ska ha inträffat.

De kunde lika gärna ha hängt upp en skylt där det står: ”Någonting skumt är på gång här!” sjukvårdare i Salechard

Fyra minuter senare uppgav en statlig kanal på meddelandeappen Telegram att dödsorsaken var en blodpropp.

När ytterligare sju minuter hade gått – 13 minuter efter dödsfallet – talade Kremls talesman Dmitrij Peskov om Navalnyjs död till medier.

På lördagen, knappt ett dygn efter att Navalnyj ska ha dött, informerades hans advokater om att en utredning av dödsfallet hade avslutats och att inget kriminellt har skett, skriver Kira Yarmysj, Navalnyjs talesperson, på X.

Formuleringen ”inget kriminellt” används i Ryssland för dödsfall där skjutvapen inte är inblandade.

Bildtext Samhället Charp i nordryska Jamalo-Nentsien. Texten runt ramen betyder ungefär ”Lyckan är inte långt borta”. Bild: EPA-EFE Aleksej Navalnyj,Charp,Sibirien,Jamalo-Nenetien,Ryssland,Straffkoloni

Besök från FSB

Obundna medierna Meduza och Novaja Gazeta ger en annan version av vad som hände under dygnet efter att den fängslade oppositionspolitikern Navalnyj sista gången syntes på en skärm i ett distansinlägg från straffkoloni IK-3 i Charp i norra Ryssland.

Meduza rapporterar med hänvisning till människorättsorganisationen Gulagu.net, vars fokus är på fångar i Ryssland, att flera av säkerhetskamerorna på straffkolonin där Aleksej Navalnyj hölls fängslad hade slutat fungera.

Enligt vissa uppgifter ska officerare från Rysslands ökända underrättelsetjänst FSB ha besökt IK-3 bara någon dag före Navalnyjs död och kopplat loss kameror och avlyssningsapparatur.

Enligt aktivister i Ryssland ska FSB-besöket ha bokförts av den lokala kriminalvården i en rapport.

Vad fångarna visste

Novaja Gazeta uppger sig också ha fått kontakt med en av fångarna på IK-3, som säger att det blev uppståndelse på straffkolonin kvällen innan det påstådda dödsfallet, alltså i torsdags.

– Det började med att de satte fart på vid vår kvällsgenomgång. Det händer i allmänhet i samband med helger, när vakterna har bråttom att komma iväg och fira, men [fredagen] var ingen helg, säger den anonyma fången till Novaja Gazeta.

– Sen låste de in oss och förbjöd rörelse mellan barackerna och höjde säkerhetsnivån. Vi hörde bilar köra in på fängelseområdet sent på kvällen.

Vid tiotiden på förmiddagen spred sig nyheten om Navalnyjs död bland fångarna på IK-3

Följande morgon genomfördes en omfattande genomsökning av fångarnas celler. Mobiltelefoner och spelkort konfiskerades och fångar blev till och med av värmare som vakter tidigare hade sett mellan fingrarna med. På vakterna lät det som att en extern inspektion planerades, uppger fången.

– I allmänhet får både administrationen och fångarna veta om inspektioner ungefär en månad på förhand och förbereder sig på dem eftersom varken vakter eller fångar vill att inspektörerna hittar något att anmärka på.

Vid tiotiden på förmiddagen spred sig nyheten om Navalnyjs död bland fångarna på IK-3.

Bildtext Straffkoloni IK-3 där Aleksej Navalnyj tillbringade sina sista månader i livet. Bild: EPA-EFE Aleksej Navalnyj,Ryssland,Sibirien,Charp,Jamalo-Nenetien,Straffkoloni

Vad sjukvårdaren säger

I dag, söndag, kom beskedet att Aleksej Navalnyjs döda kropp har lokaliserats på ett bårhus i samband med ett sjukhus i Salechard.

Även hanteringen av kroppen har avvikit från normalt mönster, rapporterar Novaja Gazeta.

– Liken efter folk som dör i fängelse brukar föras direkt till rättsmedicinska byrån på Glazkovagatan, men i det här fallet fördes kroppen av någon anledning till sjukhuset, uppger en sjukvårdare som arbetar inom ambulansväsendet i Salechard.

– De körde honom till bårhuset, förde in honom och stationerade sedan två poliser utanför dörren. De kunde lika gärna ha hängt upp en skylt där det står: ”Någonting skumt är på gång här!” Klart att alla ville veta vad som hade hänt, vad allt hemlighetsmakeri handlade om och om de försökte hemlighålla något allvarligt, rapporterar Novaja Gazeta att sjukvårdaren ska ha sagt.

Ingen obduktion ska ha gjorts på kroppen och enligt ett rykte på sjukhuset har ett förbud mot att obducera Navalnyj ha utfärdats.

Om det inte utförs någon obduktion så finns det ingen att ställa frågor till sjukvårdare i Salechard

– Sen går åsikterna i sär, uppger sjukvårdaren.

– En del säger att det har kommit en order från Moskva om att vänta på experter från huvudstaden, men andra säger att det är sjukhusets läkare som har vägrat obducera.

– Det är ett politiskt fall och det är oklart hur det kommer att gå. Om du utför en obduktion och får order att ändra resultatet så kommer du inte ur det. Och du kan bli medskyldig, förklarar sjukvårdaren.

– Men om det inte utförs någon obduktion så finns det ingen att ställa frågor till.

Källa: Novaja Gazeta, Meduza, Gulagu.net, STT