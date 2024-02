Oppenheimer fjolårets bästa film enligt brittiska filmakademin

Storbritanniens motsvarighet till Oscars delades ut i London på söndagskvällen.

Filmen Oppenheimer blev kvällens stora vinnare när den brittiska film- och tv-akademin Bafta delade ut sina priser för fjolårets bästa filmer.

Sju Bafta-pris gick till filmen om atombombens fader, Robert Oppenheimer.

Christopher Nolan fick ta emot två Bafta för Oppenheimer: Bästa film och Bästa regi. Han har också skrivit filmens manus.

Oppenheimer vann Bästa film, Christopher Nolan korades till bästa regissör och Cillian Murphy, som spelade titelkaraktären, fick en Bafta för bästa manliga huvudroll.

Även bästa manliga biroll gick till Oppenheimer genom Robert Downey Jr. Filmen knep också prisen för bästa filmfotografi, klippning och filmmusik. Priset för bästa filmmusik innebär att Bafta-priset gick till Sverige genom Ludwig Göransson.

Svenske kompositören Ludwig Göranssön kammade hem ett av Oppenheimers sju Bafta-pris.

Oppenheimer var nominerad i hela 13 kategorier, men Butch Cassidy och Sundance Kid fick behålla sitt över halvsekelgamla rekord på nio Bafta-pris.

Priset för bästa kvinnliga huvudroll gick till Emma Stone för hennes prestation i Poor Things. Poor Things fick sammanlagt fem Bafta-pris.

Prins William har sedan 2010 varit ordförande för Bafta och deltar varje år i prisceremonin. I år gjorde han det utan hustrun Catherine, som har genomgått en större magoperation och är konvalescent.

Priset för bästa brittiska film gick till förintelsedramat The Zone of Interest, som också fick priset för bästa film inte på engelska. Filmen spelades in i Polen och en stor del av skådespelarna är tyska, men produktionsteamet var brittiskt så den kunde som första film någonsin ta hem priset i båda kategorierna.

Bafta-galans konferencier David Tennant avslutade kvällen med ett skämt:

– Som en vis person en gång sade: ”Come on Barbie, let's go party”.

Filmen Barbie, som i somras liksom Oppenheimer fyllde biosalonger världen över, fick inte en enda Bafta trots att den var nominerad i fem kategorier.

Källa: BBC, AP