YIT: Risken för nya översvämningar vid Airistovägen är liten: ”Nu vet vi var problemområdena finns och kan förebygga dem”

Frysta vägtrummor och en riklig mängd smältvatten var orsaken till översvämningen vid Airistovägen i Pargas i lördags. YIT lovar att orsaken till problemen ska utredas under våren.

Veckoslutets regnväder och smältvatten ledde till att stora mängder vatten samlades på vägar i regionen. Detta ledde till flera större vägar var fulla av vatten och att några mindre vägavsnitt stängdes av för trafik.

På de flesta håll fanns det alternativa vägrutter i bruk, men på Airistovägen i Pargas var trafiken helt stängd innan man med lokala krafter lyckade ploga upp en tillfällig väg mot Kopparö innan en tillfällig väg plogades snabbt upp med hjälp av lokala krafter. Vägavtaget mot Airistovägen har haft problem också tidigare och invånarna i området frågar sig nu varför problemet inte åtgärdas.

Bildtext Den tillfälliga vägen är inte anpassad för stora trafikmängder och tung trafik. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

”Vattenmängden blev så stor att vägtrummorna inte drog”

YIT tog i november 2023 över ansvaret för vägunderhållet både vid Skärgårdsvägen och vid Airistovägen. Meeri Koskinen, som är arbetschef för vägentreprenörerna vid YIT i Egentliga Finland, konstaterar att de stora vattenmängderna helt enkelt blev för mycket.

– Det har varit mycket regn och smältande snö i ungefär en månad. Först lyckades vi hantera situationen och hålla vägen öppen, men sedan frös allt igen. Det stora regnet senast gjorde att vägtrummorna inte kunde hantera allt vatten, säger Koskinen.

Bildtext Ena körfilen vid avtaget Airistovägen och Skärgårdsvägen har varit ur bruk också tidigare i vinter, på grund av stora vattenmängder på vägen. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

En utmaning är att de mindre vägtrummorna finns på privat mark

Förutom att det omväxlande vädret gör att vägtrummorna lätt fryses igen, är en utmaning vid Airistovägen att en del av de mindre vägtrummorna finns på privat mark.

– Under Skärgårdsvägen går en stor vägtrumma som nu är smält. Dessutom finns två mindre vägtrummor med en diameter på trettio centimeter vid en privat väg, de fryser lätt och det gör det svårt för vattnet att rinna bort, säger Koskinen.

Bildtext Även den ena körfilen på Skärgårdsvägen fylldes av vatten. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

Liten risk att vägen stängs av igen

Under lördagen arbetade två grävmaskiner och flera pumpar för att få bort vattnet från Airistovägen. Arbetet tog ungefär femton timmar och vägen öppnades för trafik igen tidigt på söndag morgon.

Regn och smältvatten orsakade problem på flera håll i regionen och större vägar måste prioriteras först, men Koskinen tror ändå att risken för att Airistovägen igen måste stängas av är liten.

– Det beror förstås på vädret, om det blir minus 25 grader i två veckor, fryser vägtrummorna igen. Men i nuläget drar vägtrummorna bra, så om vädret hålls vid nollstrecket borde det inte vara några problem. Nu vet vi också var problemområdena finns och kan följa med och förebygga, så att inte nya översvämningar uppstår, säger Koskinen.

Bildtext Många invånare i området tog sig vägavtaget för att kolla läget. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

”Området ska undersökas bättre under våren”

Vägavtaget vid Skärgårdsvägen och Airistovägen har varit problematiskt också tidigare och i vintras var den ena körfilen en kort tid ur bruk. Koskinen säger att de är medvetna om problemen och de ska utredas bättre under våren och sommaren.

– Vi diskuterade saken under vårt senaste arbetsplatsmöte att området måste undersökas bättre. Det bildas en grop just där som vattnet samlas i och då är det extra viktigt att dräneringen fungerar. Vägtrumman under Skärgårdsvägen har delvis också slammat igen så den måste rengöras och undersökas i vilket skick den är, säger Koskinen.

Vid behovs byts vägtrumman under Skärgårdsvägen ut, men när det gäller de privata vägtrummorna är de svårare att åtgärda.

– Vi kan inte byta privata vägtrummor om de är för små eller skadade. Då diskuterar vi med markägaren hur vi kan samarbeta, så att vi kan undvika att sådana här problem uppstår i framtiden, säger Koskinen.

Bildtext Arkivbild. I januari var väglaget på Skärgårdsvägen speciellt utmanande på grund av stora mängder snöslask. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,regionalväg 180

Omväxlande väder gör vägunderhållet extra utmanande

YIT sköter sedan tidigare vägunderhållet för Sagu och Kimitoön, så de är bekanta med skärgårdsförhållanden. Överlag har vägunderhållet på de statliga vägarna i Pargas fungerat utan några större överraskningar. Men Koskinen medger att vägunderhållet ibland haft brister, speciellt då vädret varierat mycket.

– Det har varit svåra väderförhållanden med omväxlande kallt och varmt väder. Då vägytan är frusen så fryser regnet snabbt och bildar ny is. Hur snabbt man än sandar så gör regnet att ytan blir hal på nytt, säger Koskinen.

YIT har inga egna maskiner för vägunderhåll utan vägunderhållet sköts av lokala entreprenörer, som i flera fall är de samma som under tidigare vintrar.

– Fördelen med lokala entreprenörer är att de finns nära till hands då det behövs. Men då stora mängder vatten kommer ner och snön smälter i rask takt, är det svårt att åtgärda allt direkt, säger Koskinen.