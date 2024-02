Råttobservationerna i Vasa har minskat sedan toppen för några år sedan

Har råttorna minskat i Vasa? Siffrorna ger vissa indikationer på det. På staden påminner man invånarna om att använda sig av den digitala tjänsten där man kan anmäla sina råttobservationer.

För några år sedan hade Vasa rätt stora problem med råttbeståndet i staden.

Då började man placera ut fällor runt om i staden och uppmanade invånarna att se till att det inte finns mat för råttorna på gårdarna och i avloppen.

Under cirka ett halvt år fångades faktiskt över tusen råttor.

Hur ser det ut idag, hälsoingenjör Magdalena Storm?

– Vi har åtminstone inte fler råttor än år 2021. Kanske till och med lite färre, hoppas jag.

Bildtext Magdalena Storm, hälsoingenjör på Vasa stad. Bild: Yle / Joni Kyheröinen Vasa,miljövård

En faktisk minskning eller bara slappare rapportering?

När staden öppnade en digital tjänst där man kunde rapportera om råttobservationer, kom det under de första tre åren in kring 500 observationer årligen. I fjol var man nere i under 100. En märkbar minskning alltså.

Förhoppningen är givetvis att det handlar om en faktisk minskning av råttbeståndet, att det inte bara är så att folk har slutat rapportera. Det kanske visar sig nu när ämnet lyfts upp igen.

Ser man på antalet fångade råttor är det kanske lite för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Så här många råttor har fastnat i fällorna de senaste åren: 2020: 1405, 2021: 1162, 2022: 1582 och 2023: 1129.

Så visst, i fjol var siffran den lägsta sedan man började med fällorna, men det har gått upp och ner under åren.

Magdalena Storm vågar inte ge någon uppskattning på hur många råttor som springer omkring i Vasas hus och avloppssystem just nu.

Men varför trivs då råttorna på vissa ställen?

– De trivs där människan finns. Vi förser dem med mat och lämpliga levnadsförhållanden, säger Storm.

Vad kan man göra för att förebygga?

– Största delen av råttorna lever i avloppen. Så en sak som alla kan ta till sig är att inte spola ner matrester och på det sättet ge råttorna festmåltider.

Annat att tänka på är att städa efter sig om man matar fåglar. Annars hittar råttorna maten som blivit kvar på marken.

Se också till att sopkärlen är stängda och dumpa inte skräp utanför kärlen. Har man en kompost ska man hålla koll på att den är hel och stängd.

Om man då märker att det springer råttor runt husknutarna, då kan man ta till den gamla goda metoden med råttfällor. Växer problemet är det läge att kontakta skadedjursbekämpningen.