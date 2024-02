Varg, lodjur, björn och järv finns längs med hela Finlands kust – se observationerna i ditt område

Det finns ungefär 300 vargar i Finland, enligt fjolårets siffror. De flesta av dem finns i Egentliga Finland. Men hur ser läget ut i år? Det kan du själv vara med och påverka, genom att skicka in dina observationer och DNA-prover.

I Finland har vi fyra stora rovdjur: järven, vargen, lodjuret och björnen.

Traditionen med att observera spår av stora rovdjur går tillbaka många år i Finland. Men när man till exempel på 1990-talet samlade in ungefär 2000 observationer per år samlade man ifjol in 59 000 observationer.

Mycket av det här arbetet sker frivilligt.

Utan frivilliga skulle vi inte veta hur många stora rovdjur som finns i vår natur, säger Aku Ahlholm, kommunikationschef vid Forststyrelsen.

– Vi behöver frivilliga. Vi som jobbar i branschen har inte möjlighet att kolla alla observationer, granska dem och skriva ner dem, så det mesta görs av frivilliga insamlare och rovdjurskontaktpersoner. Det är ett jättestort arbete som de gör, säger Ahlholm.

Bildtext Så här såg fjolårets observationer ut i Finland. Enligt Aku Ahlholm hittar vi alla fyra stora rovdjur längs med kustområdet, men vargen har störst fäste i Egentliga Finland just nu. Bild: Naturresursinstitutet rovdjur,järv,varg,lodjur,Björn

Ser du spår av ett stort rovdjur – kontakta din närmaste rovdjurskontaktperson

Om du observerar ett stort rovdjur eller spår av vad du tror är ett stort rovdjur ska du vara i kontakt med närmaste rovdjurskontaktperson.

Man kan skicka in observationer när som helst, men om man skickar in sina observationer innan februari så hinner de komma med till årets stamräkning, som publiceras av Naturresursinstitutet i juni. Vintern är högsäsong för rovdjursobservationer.

Ahlholm är mycket stolt över det system som finns i dag. Han säger att andra länder inte har alls lika omfattande system, vilket också gör att uppskattningarna där är mycket sämre.

– Vi är jättebra på det här. Om någon vet hur många djur det finns i skogen så är det vi i Finland.

Bildtext Här har ett lodjur varit i farten. Bild: Jaakko Alalantela rovdjur,stora rovdjur,rovdjursstammar,spår,snö,vinter,lodjur

Bildtext Så här ser järvens spår ut i snön. Bild: Jaakko Alalantela rovdjur,stora rovdjur,rovdjursstammar,spår,snö,vinter

Men många gånger kan folk bli skrämda över vad de tror är ett spår av ett stort rovdjur, som sedan egentligen bara var en stor hund.

Det är där rovdjurskontaktpersonerna kommer in. De jobbar alla på frivillig basis med att gå och köra omkring i terräng och mark för att granska folks observationer av rovdjur och samla in så mycket information som möjligt från observationerna.

I Finland finns det i dag ungefär 2500 rovdjurskontaktpersoner.

Ahlholm säger att rovdjurskontaktpersonerna gärna får bli fler, så är man intresserad kan man kontakta Viltvårdscentralen eller lokala viltvårdsföreningar för mer info.

Lodjursobservationerna har ökat

Ser man på fjolårets siffror så verkar det som att lodjursobservationerna klart ökat. Det säger Olli Kursula från Viltvårdscentralen.

Hela 32 000 lodjursobservationer gjorde i fjol. Gällande varg är siffran cirka 12 000 och för björnar är det lite mindre än 10 000. Järvobservationerna är minst, cirka 5 000.

Kursula poängterar att antalet individer inte direkt kan härledas från antalet observationer, men det ger en fingervisning och visar riktningen på ett generellt plan hur stammarna ser ut i Finland.

Bildtext Också spår av björn har rapporterats längs med kusten, men de flesta björnar finns i östra delarna av Finland. Bild: Aku Ahlholm rovdjur,stora rovdjur,rovdjursstammar,spår,snö,vinter,björnar

Ett annat sätt att bättre urskilja antalet individer är att samla in DNA-prov. Det är ett system som använts några år för vargen, men också pilotprojekt med DNA-prov för björn har gjorts.

Mia Valtonen från Naturresursinstitutet säger att DNA-proverna, tillsammans med spårobservationer, är den viktigaste datan för att uppskatta vargstammen i Finland. De stöder också varandra, säger hon.

– Och det är med dessa DNA-prov som individer kan särskiljas från varandra. Och då kan vi också göra släktskapsanalyser mellan dessa olika individer och hjälpa till att kartlägga de territoriella områdena.

Från och med november 2023 och fram till den nionde februari har 460 prover anlänt till laboratoriet, säger Valtonen, men hon räknar med att ännu fler hinner komma in innan februari är slut.