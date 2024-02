Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Pappas spermier för vidare hot mot hälsan – det här bör du undvika om du vill skaffa barn

När en spermie befruktar ett ägg levereras inte bara DNA och arvsmassa utan de effekter som exponering för olika kemikalier kan ha gett upphov till förs också vidare i spermiernas cellvävnader.

En internationell forskargrupp studerar nu hur bekämpningsmedel, metaller, luftföroreningar och läkemedel kan bidra till utrotningen av djurarter samt påverka hur barn utvecklas och hur barnens hälsa blir.

Tidigare har fokus legat vid mammans hälsa och man har enbart beaktat de giftiga ämnen som mamman kan få i sig. Nu undersöks den effekt som pappans miljö kan ha på barnet.

Unga som inte får en adhd-diagnos riskerar marginalisering

Kunskapen om adhd är otillräcklig både bland lärare och vårdpersonal. Trots att andelen flickor som diagnostiseras stigit betydligt under de senaste åren utgör de fortfarande knappt en tredjedel av diagnoserna.

För flickor skiljer sig symptomen ofta mycket från vad som är vanligt hos pojkar med adhd. Många flickor får kämpa utan diagnos eftersom symptomen inte känns igen av experter.

Dags för riksdagen att begrava vuxenutbildningsstödet – här är argumenten för och mot

Riksdagen debatterar regeringens planer på att slopa vuxenutbildningsstödet på onsdag. Experter och expertmyndigheter menar att stödet inte fungerar bra, men anser inte heller att slopandet av det är vettigt.

Enligt Antti Kauhanen på forskningsinstitutet Etla ger vuxenutbildningsstödet i sin nuvarande form ger möjlighet till högutbildade med krävande jobb att varva ner för att studera annat.

Trump jämför sina juridiska problem med den politiska förföljelse som Navalnyj utsattes för

I en intervju med Fox News uttalar sig USA:s expresident Donald Trump om den döda ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Trump säger att Navalnyj var modig men menar att han inte borde ha återvänt till Ryssland.

Han jämförde även sina miljardböter med det Navalnyj utsattes för.

Trump har ofta uttryckt beundran för Putin både då under sitt presidentskap och efter det. Under intervjun lät han bli att nämna Putin, trots att intervjuaren försökte få in honom på Putinspåret.

USA förbereder betydande sanktioner mot Ryssland

Nya sanktioner mot Ryssland förbereds nu i USA. Enligt Vita huset har de att göra med Aleksej Navalnyjs död och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Sanktionspaketet berör den ryska försvarsindustrin och inkomstkällor som finansierar Rysslands krigsmaskin och förtryck.

Sanktionerna offentliggörs fredagen den 23 februari, en dag före tvåårsdagen av Rysslands invasion av Ukraina.

I dag utlovas lätt snöfall eller underkylt regn på flera håll.

I landets västra del samt i den västra delen av Norra Österbotten är det molnigt med lokalt lätt snöfall eller underkylt regn. På dagen mera allmänt snöfall eller snöblandat regn. Temperaturen ligger mellan -1 och +1 grader.

I landets östra del och i Kajanaland är det också molnigt med lokalt lätt snöfall eller underkylt duggregn. Under kvällen kan snöfallet bli mera allmänt. Det är mellan -4 och 0 grader.

I nordöstra Österbotten och Lappland är vädret molnigt och till en början utlovas lätt snöfall eller underkylt duggregn. På dagen blir snöfallet mera allmänt.