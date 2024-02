Rysk-amerikansk kvinna greps för förräderi i Ryssland – riskerar upp till 20 års fängelse efter att ha donerat 50 dollar till Ukrainas försvar

En 33-årig kvinna med både ryskt och amerikanskt medborgarskap har gripits av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Hon anklagas för förräderi och riskerar ett långt fängelsestraff.

Enligt medieuppgifter har Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) tillkännagett att man fängslat en kvinna som är bosatt i Los Angeles. Hon ska ha begått landsförräderi genom att samla in pengar till Ukraina.

FSB uppger att den 33-åriga kvinnan hade samlat in pengar för en ukrainsk organisation som köper vapen och annan utrustning för det ukrainska försvaret.

Kvinnan greps i Jekaterinburg, drygt 1 400 kilometer öster om Moskva. Enligt oberoende Mediazona har en domstol i Jekaterinburg skickat henne till ett interneringscenter för förrädare.

New York Times rapporterar att Pervyj Otdel (Första avdelningen), en grupp ryska jurister som specialiserar sig på fall som gäller anklagelser om förräderi och andra politiskt laddade anklagelser, uppger att kvinnan har anklagats för förräderi för att hon skickat drygt 50 dollar (knappa 50 euro) till Razom for Ukraine, en New York-baserad organisation som sänder bistånd till Ukraina.

Enligt Pervyj Otdel greps kvinnan i början av januari och åtalades för förräderi den 7 februari.

En fällande dom för förräderi kan i Ryssland resultera i ett fängelsestraff på upp till 20 år.

USA: Ryssland erkänner i praktiken inte dubbelt medborgarskap

En talesman för USA:s utrikesministerium uppger att USA har bett om konsulär hjälp för kvinnan, men att det inte har beviljats. Enligt talesmannen erkänner Ryssland inte i praktiken dubbelt medborgarskap, utan behandlar sådana personer som i första hand ryska medborgare, skriver New York Times.

Den 33-åriga kvinnan är inte den enda amerikanen som hålls fängslad i Ryssland. Den amerikanske journalisten Evan Gershkovich, som jobbar för Wall Street Journal, greps i Jekaterinburg i mars förra året.

En domstol i Moskva slog i tisdags fast att Gershkovich ska sitta fängslad åtminstone till den 30 mars, vilket är ett år och en dag efter att han greps. Om han sedan fälls för spioneri kan han dömas till upp till 20 års fängelse.

Vissa analytiker anser att Kreml kanske använder amerikanska fångar som handelsvara. Åtminstone två amerikanska medborgare som har gripits i Ryssland de senaste åren har utväxlats mot ryska fångar i amerikanska fängelser. Så gick det bland annat för basketspelaren Brittney Griner.

Källa: New York Times, AP