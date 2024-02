Planen för Vasa hamnväg presenterades i Solf – mötte kraftig kritik

Ett utkast till vägplan för Vasa hamnväg presenterades i Solf skola i Korsholm. Att dra den nya hamnvägen söder om Stadsfjärden har redan från början mött på stort motstånd.

I fjol somras valde NTM-centralen att gå vidare med planeringen av nya Vasa hamnväg och man valde Vikby-alternativet. Alternativets samhällsekonomiska effektivitet bedömdes vara den bästa i jämförelsen.

Men att dra den nya hamnvägen söder om Stadsfjärden har redan från början mött på stort motstånd bland jordbrukarna och lokalbefolkningen. Något som också blev väldigt klart under presentationen i Solf skola.

Det var fullt på parkeringsplatsen och stolarna i gymnastiksalen ville inte räcka till. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg öppnade tillfället tillsammans med Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Våra åtta största företag inom energiklustret har sagt att de kommer investera 1,9 miljarder fram till 2030. Det krävs goda förbindelser till hamnen och det är en av orsakerna till att vi är här ikväll, sa Häyry.

Sedan presenterade NTM-centralen och Ramboll läget just nu och folk uppmanades att ge kommentarer och respons via en enkät som hittas på Trafikledsverkets sidor.

Bild: Yle / Joni Kyheröinen Solf,Vasa hamn

Många kritiska röster

Sedan var det dags för diskussion och det var många som ville säga sin åsikt. Bland andra Stefan Thölix, från ÖSP:s hamnvägsarbetsgrupp.

– Vi inser behovet av en hamnväg, men vi är oense om hur den ska dras. På senhösten lämnade vi in en förvaltningsklagan angående dragningen.

Man väntar ännu på besked om den saken. Thölix menar att valet av alternativ grundar sig på en föråldrad miljökonsekvensbedömning.

Solveig Pått från Munsmo oroar sig för hur mycket mark som kommer att gå åt till den nya vägen.

– Här pratas om bullerskydd. Det tar mark. Det ska göras infartsvägar eller nya vägar för att komma ut till tomterna. Det tar väldigt mycket mark.

Hon vände sig också till Tomas Häyry.

– I Vasa vill ni ha Finlands lyckligaste stad. Jag tror verkligen inte att folk i Näset tycker att de är Finlands lyckligaste invånare.

Bildtext Solveig Pått talar direkt till Vasas stadsdirektör Tomas Häyry. Bild: Yle / Joni Kyheröinen Vasa hamn,Solf

Charlotta Rosenlöf från Solf frågade sig vad som väger tyngst när man ska bygga en ny väg.

– Väger allt lika mycket? Människor, industri, naturen. För mig är det naturen. Jag tycker att det mest kostnadseffektiva och mest vettiga miljömässigt vore att utnyttja redan existerande vägar.

Kenth Nedergård, Solfbo och kommunalpolitiker i Korsholm, hänvisade till miljökonsekvensbedömningen från 2016.

– Inget av alternativen är samhällsekonomiskt nyttigt, säger Nedergård.

Enligt NTM-centralen är den samhällsekonomiska effektiviteten klart svagare i de tre andra alternativen för en dragning av hamnvägen. Alltså en centrumtunnel, en bro över Stadsfjärden och det så kallade Fladan-alternativet.

Bildtext Så här ser vägdragningen för Vasa hamnväg ut. Bild: Trafikledsverket vägar,Vasa hamn

”Ingen enkel sak”

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att talturerna under kvällen var rätt väntade.

– Många namnlistor har samlats in under årens lopp. När vi har behandlat frågor som tangerat hamnvägen har det kommit in hundratals kommentarer. Så det här är ingen enkel sak.

Tomas Häyry, som i egenskap av Vasas stadsdirektör fick en betydande del av kritiken riktad mot sig, sammanfattar tillfället enligt följande:

– Bra att det var mycket folk på plats. Talturerna var rätt väntade på basen av tidigare diskussioner.

Häyry ser inte en bro över Stadsfjärden som ett realistiskt alternativ. Han ser inte heller ett så kallat nollalternativ som vettigt, med tanke på det stora behovet av en ny väg.

Gällande vägandet av industrins behov mot naturen, säger han:

– I samhällsutvecklingen strävar man alltid att beakta och kombinera alla värden som påverkas och undvika att en värdering skjuter alla andra värderingar i sank.

Löper linan ut med Vikby-alternativet

NTM-centralens projektansvariga Janne Ponsimaa säger att man fick saklig respons under kvällen.

Bildtext Janne Ponsimaa. Bild: Yle / Joni Kyheröinen NTM-centralen i Södra Öterbotten

Värt att poängtera att även om kritiken mot den valda vägdragningen var stark och det önskades att man skulle byta till ett annat alternativ, så är det sedan länge bestämt att det är Vikby-alternativet som nu utreds.

– Folk förstår nog det, men det är klart att de som berörs tycker att man borde ha valt ett annat alternativ, säger Ponsimaa.

Nästa allmänna informationstillfälle ska hållas i sommar. Målsättningen är att utredningsplanen för hamnvägen blir klar under 2024.