Polisen utreder hästinstitutet Ypäjä till följd av Svenska Yles granskning

Polisen har tagit emot anmälningar efter att Svenska Yle rapporterade om hästmisshandel på Finlands främsta hästskola Ypäjä. Nu utreder polisinrättningen i Tavastland fallet.

– Vi har fått in en anmälan, och jag kan inte kommentera läget just nu. Vi behöver tid att samla in material och sedan kan vi säga vad vi undersöker och hur, säger kriminalkommissarie Marko Mäkinen.

Utredningen är i startgroparna nu och en förundersökning har ännu inte börjat.

Brottsrubriceringen är ännu oklar och polisen kan inte kommentera vem som har gjort anmälan eller vem som utreds.

– Vi ska samla material så att vi får se vad det är som de i anmälan refererar till, materialet kom inte med brottsanmälan.

Hästinstitutets vd kommenterar inte

Svenska Yle försökte nå hästinstitutets vd och rektor för en kommentar, men de gick inte att nås.

Svenska Yle Spotlight kom ut med nyheten att personalen vid hästinstitutet i Ypäjä slår hästar och lär ut våldsam hästhantering, vilket flera tidigare och nuvarande studerande har vittnat om.

Både polis- och djurskyddsanmälningar har tidigare gjorts med koppling till Ypäjäs hästinstitut.