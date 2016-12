Saara Aalto har Sia inom räckhåll

Saara Aalto sjöng Tears for Fears gamla hit Everybody wants to rule the world i X Factor-finalen på lördag kväll. Alla domare överöste henne med beröm, och hon gick vidare i tävlingen. Slutresultatet blir klart på söndag kväll efter kl. 22.

