Trump vill stärka den nukleära arsenalen

USA:s tillträdande president Donald Trump vill kraftigt stärka och utöka landets kärnkapacitet tills resten av världen tar sitt förnuft till fånga då det gäller kärnvapen.

Trump uttalade sig i frågan på Twitter och preciserade inte vilka åtgärder USA ska vidta eller vilka åtgärder som har vidtagits ute i världen.



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes