After Eight satsar på framtidstro och kreativitet

Verkstadsutrymmena vid After Eight i Jakobstad

After Eights och Optimas samarbete kring utbildningen av kulturmontörer upphör efter det här läsåret men After Eight vilar inte på lagrarna. Nya satsningar väntar bakom hörnet.

Ett nytt två-årigt projekt, kallat E-Lab, startar i maj och siktar på nya samarbetsformer mellan ungdomsverksamheten vid After Eight och företag, föreningar och kommuner.

Projektet går ut på att skapa nya modeller för att handleda unga och för att förenkla steget ut i arbetslivet. E-Lab är ett Leaderprojekt som finansieras med EU medel, statliga pengar och en egen finansiering som After Eight på olika sätt måste skaffa.

After Eight har under många år, ända sedan 1997 ägnat sig åt bland annat ungdomsverkstäder vid sidan av musikcafeverksamheten.

- Vi har märkt att steget från verkstadsplats till arbetslivet eller till en studieplats har varit omöjligt svår i många fall, säger Beni Edström som är handledare vid verkstäderna och ordförande bakom den förening som driver After Eight verksamheten.

Modell som skapar nätverk

Tanken är att förenkla och att hitta en ny modell där man handleder unga och visar på möjligheterna men också skapa nätverk ut i samhället.

Det är inte lätt att nå ut i samhället och finna sin plats för en ung person, speciellt om självförtroendet kanske inte heller är det bästa.

- Vi kunde kanske skapa någon form av pitch-office där vi följer med den unga och inte dumpar dem utanför dörren och säger åt dem att nu får ni klara er själva, lycka till.

Det två-åriga projektet beräknas kosta cirka 150 000 euro under två år. Detaljplaneringen inför starten i maj 2017 börjar efter nyår.

Målgruppen är enligt Beni Edström en bred allmänhet i hela regionen och behovet är stort. Målet är att undvika att en allt större andel av unga vuxna lämnar utanför samhället.