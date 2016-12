Berlinmisstänkte skjuten i Milano

Mannen som misstänks för terrorattacken i Berlin i måndags har dödats av italiensk polis i staden Milano.

Enligt italienska Rai hade mannen stoppats i en rutinkontroll av trafikpolisen och då dragit fram ett vapen.

En polis skadades av ett skott i axeln i incidenten, som skedde i natt framför stationen Sesto San Giovanni i Milano.

Polisen fördes till sjukhus och har inte livshotande skador.

Den misstänkte, tunisiern Anis Amri, ska ha kommit till Milano via Frankrike och den italienska staden Turin med tåg. Han hade en biljett från franska Chambéry till Turin på sig.

Italiens inrikesminister Marco Minniti höll en presskonferens vid lunchtid, där han sade att mannen "utan tvekan" är Amri. Han hade identifierats med fingeravtryck.

Karta över Berlin och Milano. Bild: Google

Enligt Minniti hade Amri stoppats kring halv fyra lokal tid eftersom han betedde sig misstänksamt. Han hade då utan att tveka dragit sitt vapen och skjutit mot poliserna.

Amri hade inga ID-handlingar på sig och därför tog det ända till förmiddagen innan utredarna kunde bekräfta att det var han.

