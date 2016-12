Filmrecension: Hundraettåringen som smet från notan och försvann

”Kevät koittaa Hitlerille, talvi Puolalle ja Ranskalle!” Teemalauantaissa juhlitaan 90-vuotiaan Mel Brooksin elämää ja erityisesti hänen mautonta ja juuri siksi niin hauskaa esikoisohjaustaan Kevät koittaa Hitlerille. Elokuva on samalla Gene Wilderin (1933–29.8.2016) muistonäytös.

”Kevät koittaa Hitlerille, talvi Puolalle ja Ranskalle!” Teemalauantai on omistettu kesällä 90 vuotta täyttäneelle huonon maun ja hyvän huumorin mestarille Mel Brooksille. Dokumentti on Areenassa 90 päivää, elokuva on katsottavissa vain suorana.