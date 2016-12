Hon vet inte var hon ska föda då Borgå bb stänger

Leena Prykäri ja Toni Huhtamella odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan. Raskautta on värittänyt huoli vauvasta, sillä Leenalla todettiin raskausmyrkytys pian raskauden puolivälin jälkeen. Nyt raskausviikkoja on kertynyt jo 34+2, ja Leenan vointi on edelleen hyvä.

