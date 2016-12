Östnyländska föräldrar som separerar ska få hjälp

Me juhlimme häitä, nimenantoa, uutta asuntoa ja syntymäpäiviä - ja miksi emme voisi juhlia eroakin? Erojuhlien tarkoitus on helpottaa eronneen oloa. Nyt voit löytää itsellesi sopivan tavan MHL:n laatiman ohjeistuksen avulla. Juhli tulevaisuutta ja ota malja entiselle! Ja ystävä rakas: muista, et todellakaan ole yksin!

