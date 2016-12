Berlin diskuterar attack - ökat stöd för AfD

Eurooppaa ravistelevalla pakolaiskriisillä on poliittisia seurauksia. Rasistiset, populistiset ja äärioikeistolaiset liikkeet ovat lisänneet kannatustaan eri puolilla Eurooppaa. Saksassa ääriliikkeet ovat olleet perinteisesti marginaalissa, mutta nyt pakolaisiin vihamielisesti suhtautuva Pegida saa tuhansia tavallisia saksalaisia liikkeelle itäsaksalaisessa Dresdenissä. Puolukentällä euroskeptinen Alternative für Deutschland (AfD) on vaihtanut eurovihan pakolaisvastaisuuteen ja samalla noussut vauhdilla mielipidetutkimuksissa. Saksassa liittokansleri Angela Merkelin suosio on pudonnut. Nyt Saksakin on kiristänyt pakolaispolitiikkaansa ja tiukentanut rajavalvontaa. Ulkolinjan Rajojen Eurooppa -ohjelma tapahtumien ytimessä.

Joulun alla tavallisena maanantai-iltana Dresdenin vanhassa kaupungissa tunnelma on erikoinen. Neumarkt-aukiolla on paljon poliiseja mellakkavarusteissa ja itse aukio on pimeä, sillä historiallisen Frauenkirchen ulkovalaistus on kytketty pois päältä. Tuhansia ihmisiä saapuu paikalle.