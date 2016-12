Idrottsåret 2016: Patrik Laine årets idrottare i Finland – ”Helt i en klass för sig”

Leo-Pekka Tähti kunde belönas för sin fantastiska karriär medan Henri Kontinen röjde helt ny mark, men tyckarpanelen Yle Sporten bjöd in för att sammanfatta det gångna idrottsåret utser ändå ishockeyjunioren Patrik Laine till årets idrottare.

2016 går inte till historien som de mer framgångsrika inom finländsk idrott. Snarare tvärtom, faktiskt. Konkurrensen om titeln som årets idrottare är med andra ord inte skyhög – men likväl befintlig.

När Yle Sporten satte sig ner med fyra åsiktsstarka sportjournalister för att summera idrottsåret som gått (lyssna på hela diskussionen längst ner i artikeln) vaskades till slut en vinnare fram.

Efter några om och men.

Bild: EPA / All Over Press

Leo-Pekka Tähti har vunnit fem paralympiska guld i karriären. Leo-Pekka Tähti, 2008. Bild: EPA / All Over Press

– Min röst går till Leo-Pekka Tähti, inleder Yle Sportens Anki Karhu. Inte enbart för hans prestation i Rio (paralympiskt guld på 100 meter i T54-klassen i rullstol), utan också en lång karriär.

– Jag tycker det är dags nu. Det finns en social beställning på att lyfta fram paraidrott i det här sammanhanget, och det är egentligen den största orsaken till att jag lägger min röst på Tähti, säger Karhu.

Yle Urheilus Kaj Kunnas stämmer in i hyllningarna av Finlands genom tiderna bästa paraidrottare, men håller inte med om att årets idrottare-konceptet omfattar elementet att räkna in hela livsverken.

– Vi väljer årets idrottare 2016 och då tycker jag valet står mellan två herrar: Henri Kontinen och Patrik Laine, konstaterar Kunnas och fortsätter att det knappt går att göra saker bättre än Laine gjort i år.