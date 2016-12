Sista skriket på Borgå bb

Ohhoh, oletko ajatellut, että olet jo eläkeiässä, kun lapsesi on murkku? Ikään liittyvä kommentti voi yllättää bussipysäkillä tai äitikerhossa. Isän tai äidin iän taivastelu on tympeä klassikko, jonka soisi jo jäävän historiaan - mutta joka elää yhä vahvana, kertoo MHL:n kysely.

