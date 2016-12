Status Quo-gitarristen Rick Parfitt är död

Britten Rick Parfitt dog på ett sjukhus i Spanien. Han blev 68 år gammal.

Enligt BBC ska Parfitt ha dött av en allvarlig infektion som han fått som en följd av en axelskada.

Han hade sedan tidigare svåra hälsoproblem. Han har lidit av strupcancer och flera hjärtattacker.

Tidigare i år meddelade Parfitt att han inte är med på Status Quos nästa turné, men han hade ändå inte gett upp sin musikerkarriär. Parfitt planerade en solokarriär som skulle lanseras år 2017.

Parfitt spelade gitarr och var en av sångarna i Status Quo. Han skrev också en del av bandets låtar, till exempel Whatever You Want, som är en av Status Quos största hitlåtar. Parfitt skrev låten tillsammans med Andy Brown.

År 1965 blev Parfitt bekant med Francis Rossi, den andra gitarristen och huvudsakliga sångaren i Status Quo. Där började en vänskap och ett musiksamarbete som varade ungefär ett halvt sekel.

Efter många namnbyten tog bandet namnet Status Quo år 1967, då fanns både Rossi och Parfitt i bandet.

Under de senaste nästan 50 åren har bandmedlemmar kommit och gått, men Rossi och Parfitt är de enda två som alltid har hängt med - ända tills i höst. När bandet skulle dra ut på turné igen tvingades Parfitt tacka nej med hänvisning till hälsoproblem.

Status Quos musikstil har ändrat med åren. Det började med psykedelisk rock, men det är boogierocken som skänkte bandet dess framgångar.

Under livespelningarna fick man ofta se Parfitt svänga med det långa blonda håret i takt med musiken. Det var inte ovanligt att Parfitt och Rossi svängde med gitarrerna i ett samspel som de hade övat på sedan sent 60-tal.

Rick Parfitt sörjs av en fru, fyra barn och en lång rad Status Quo-fans.

I cannot describe the sadness I feel right now. To many he was a rockstar, to me he was simply 'Dad', and I loved him hugely. RIP Pappa Parf