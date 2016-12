Forsberg, Bure, Lemieux, Tikkanen ... topparna genom tiderna i JVM

Mario Lemieux, alla tiders individuellt skickligaste ishockeyspelare, sköt fyra mål i en match då kanadensarna utklassade Norge med 13-0 i JVM 1983. Turneringens historia vimlar av stora namn som lämnat sina spår i U20-VM:s rekordböcker.

Finlands individuellt skickligaste hockeyback tillsvidare, Reijo Ruotsalainen, har finskt rekord i antal JVM-turneringar. Den kommande New York Rangers-stjärnan och dubbla Stanley Cup-mästaren flög fram i sammanlagt fyra U20-VM åren 1977-80.

”Reksa” spelade 24 JVM-matcher, stod i dem för 22 poäng fördelat på 9 mål och 13 assist och vann silver i turneringen 1980. Kanske inte helt överraskande blev han även det året invald i turneringens All star-lag och utsågs till bästa back.

Inget dåligt All star-lag annars heller i den turneringen: målvakt: Jari Paavola, backpar: Tomas Jonsson, Reijo Ruotsalainen, kedjan: Håkan Loob, Igor Larionov, Vladimir Krutov.

"Foppa” är alla tiders statistikvärsting – men blev utan JVM-guld

Peter Forsberg dominerade på alla nivåer. Ingenstans var han ändå lika suverän som i U20-VM. Under två turneringar 1992 och 1993 massproducerade han på 14 matcher i det närmaste obegripliga 42 poäng (10+32). Och jo, det ger tre poäng per match i snitt. Och med det leder han alla tiders poängliga i JVM.

”Foppa” ledde även tidernas effektivaste JVM-kedja på hemmais i Gävle 1993. Kedjan som var svår att få bukt med bestod av Markus Näslund, Forsberg och Niklas Sundström.

MoDo-kedjan gjorde 69 poäng. På sju matcher. Räkna själv ut poängsnittet. ”Foppa” 31 poäng (7+24), ”Macke” 24 poäng (13+11), ”Susse” 14 (10+4). Forsbergs 31 poäng är den bästa noteringen någonsin i en turnering.

För att göra Forsbergs JVM-berättelse så gott som perfekt, så är han också bäst när det gäller assist. Med 32 assist är han sammanlagd etta och Foppas infernaliska 24 passningspoäng under JVM 1993 är ett oslagbart resultat i en turnering.

Någonting fattas ändå: Peter Forsberg blev aldrig U20-världsmästare. 1993 i Gävle spelades JVM ännu som en enkel serie och juniorkronorna förlorade sin match mot Kanada. Därmed tog lönnlöven guldet och Sverige fick nöja sig med silver trots målskillnaden 53–15.

Pavel Bure i full fart. Pavel Bure har just skjutit pucken. Bild: / All Over Press

”The Russian Rocket” är JVM:s målkung

För oss som genomled alla helvetes kval då Pavel Bure slog knut på Janne Niinimaa och Jarmo Myllys i OS-semifinalen 1998, kommer det knappast som någon större överraskning att Bure har skjutit flest mål av alla i JVM.

Fem mål blev det då på en match i Nagano, på 21 matcher under tre JVM (1989–91) sköt ”raketen” sammanlagt 27 mål. Som vassast var Bure i sitt sista U20-VM då hans skott hittade rätt 12 gånger på sju matcher.

Skarpskytt nummer under ett VM är däremot Markus Näslund. På tidigare nämnda JVM i Gävle 1993 gjorde Näslund 13 mål. Men vem gör nu inte 13 mål på ”Foppas” passningar?

Såväl Pavel Bure som Markus Näslund spelade för övrigt sina bästa år i Vancouver Canucks. Näslund är klubbens genom tiderna näst bästa målskytt medan Bure är på plats fem, men klar nummer ett då det gäller mål per match.

Även Mario Lemieux har spelat JVM. Mario Lemiux på isen bakifrån sett. Bild: / All Over Press

De största var stora även då de var mindre

Av hockeyhistoriens allra största har inte alla varit med på JVM, eftersom turneringen körde igång först under 1970-talet. Men de giganter som var med har lämnat stora spår efter sig.

Wayne Gretzky hade inte ännu hunnit fylla 17 när han spelade sitt enda JVM, 1978. Kanada blev på hemmais bara trea i turneringen, men 99:an vann poängligan med 17 poäng (8+9) på sex matcher. ”The Great One” var också center i All star-laget och valdes till turneringens bästa spelare.

I samma turnering valdes Vjateslav Fetisov till bästa back. Dessutom vann han VM-guld. ”Slava” spelade i sammanlagt tre JVM (1976-78) av vilka den första turneringen ännu var inofficiell. Guld blev det varje gång och både 1977 samt 1978 valdes han såväl till All Star-laget som till bästa back.

Världens möjligtvis bästa målvakt någonsin, Dominik Hasek, hann också med två U20-VM – 1983 och 1985. Båda gångerna blev det silver för Haseks Tjeckoslovakien. Till turneringens bästa målvakt valdes han som 17-åring 1983.

1985 knep Timo Lehkonen All Star-platsen framför näsan på ”Dominatorn” trots Haseks fantastiska 1,58 insläppta mål per match. Hasek spelade alla sju matcher och släppte sammanlagt 13 mål bakom sig – turneringens lägsta notering.

Mario Lemieux spelade precis som Gretzky endast ett JVM – i Leningrad 1983. Och precis som Gretzky fick även Mario nöja sig med en bronsmedalj. Lemieux var 17 år ung under sitt U20-VM och gjorde på sin skala en ganska blygsam turnering. ”Bara” 10 poäng (5+5) på 7 matcher. Men det blev i alla fall fyra mål mot Norge, så även i JVM lyckades han göra historia.

Marios kommande lagkompis Jaromir Jagr har faktiskt inte alltid varit över 40 år gammal. Vid årsskiftet 1989-1990 var Jagr 17 år och spelade sitt enda U20-VM. Turneringsorter just den gången var bland annat Grankulla och Kervo.

Tjeckoslovakien knep bronset framför näsan på juniorlejonen och Jagr var redan då en unik spelare. Som 17-åring blev han vald till turneringens All Star-lag och stod för 18 poäng (5+13) på 7 matcher.

Med det är den evigt unga bjässen från Kladno än i dag tidernas effektivaste 17-åring. Jesse Puljujärvi blev i fjol till slut en poäng från att tangera Jagrs notering.

Månne herrarna delar JVM-minnen? Esa Tikkanen och Jari Kurri i omklädningsrummet inför en välgörenhetsmatch.

Juniorejonen hänger bra med i statistiken

Det är inte av en slump som Finland vunnit fyra guld och sammanlagt 14 medaljer i U20-VM. Turneringens alla tiders statistik har blåvita avtryck både här och där.

Av JVM:s fem effektivaste kedjor genom tiderna är hela tre från Finland. Mikko Mäkelä–Esa Keskinen–Esa Tikkanen stod för 52 poäng på 7 matcher 1985 på hemmais och är turneringshistoriens näst effektivaste kedja.

Ett år tidigare noterade kedjan Keskinen–Raimo Helminen–Tikkanen 47 poäng på sju matcher då Finland vann silver. Kedjans poängsaldo är fjärde bäst genom tiderna.

En poäng och en "genom-tiderna-placering" efter den kedjan ligger trion Raimo Summanen–Risto Jalo–Petri Skriko som spelade en stor roll i juniorlejonens VM-brons 1982 i Anchorage, Alaska.

44 poäng av trion Laine–Aho–Puljujärvi för ett år sedan var ju också helt ok.

På individuell nivå är Esa Keskinen alla tiders assisttvåa bakom Forsberg tillsammans med Robert Reichel med 22 passningspoäng. Reichel spelade ändå en turnering mer än ”Essi”.

Raimo Helminens 24 poäng (11+13) i en turnering räcker också det till en delad andra plats genom tiderna bakom ”Foppa”. Markus Näslund delar äran med ”Raipe”.

Esa Tikkanen är etta bland juniorlejonen i alla tiders poängliga. Den oförliknelige Tikkanen producerade 35 poäng (17+18) på tre JVM och är med den noteringen femma genom tiderna bakom Vladimir Ruzicka, Pavel Bure, Robert Reichel och värstingen, Peter Forsberg.

Teemu Selänne och Jari Kurri då?

Selänne spelade ett JVM, i Anchorage 1989. Finland placerade sig då på en blygsam sjätte plats med bara Norge och Västtyskland bakom sig. Teemu gjorde i alla fall 10 poäng (5+5) på sju matcher – precis som Mario Lemieux några år tidigare.

Jari Kurri som sköt guldmålet då Finland vann EM för under 18-åringar 1978 spelade U20-VM 1979 och 1980. Som 18-åring 1979 stod han för 5 poäng på 6 matcher då Finland slutade fyra.

Ett år senare blev det JVM-silver och Kurri producerade 11 poäng (4+7) på endast 5 matcher. Med det delade han poängligans seger med Vladimir Krutov.

Med tanke på bland annat alla tiders statistik är det verkligt synd att fjolårets poängetta, Jesse Puljujärvi, måste sitta på bänken i Edmonton istället för att spela U20-VM. För visst skulle det vara kul med ett nytt namn i toppen bland alla halvhistoriska dinosaurier.